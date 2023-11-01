В Париже полиция открыла огонь по женщине в парандже, которая угрожала пассажирам поезда

Инцидент произошел на фоне повышенной напряженности во Франции, вызванной войной между Израилем и ХАМАС.

В начале месяца на юге страны погиб школьный учитель и два человека получили серьезные ранения, причем нападавший тоже выкрикивал «Аллаху акбар». После это случая во Франции была введен самый высокий уровень антитеррористической готовности.

Власти Франции обеспокоены подъемом антисемитизма в стране

В последние дни в Париже и его окрестностях также произошло несколько антисемитских выходок. В некоторых районах на стенах появились нарисованные звезды Давида, как это было когда-то в нацистской Германии.

Граффити в Париже Фото: AFP

А в целом, по словам министра внутренних дел Жеральда Дарманена, с 7 октября, когда ХАМАС совершил нападение на Израиль, подобных актов было отмечено уже свыше 850.

«Я плачу, потому что я вновь наблюдаю ту же ненависть, с которой к нам относились, когда я был ребенком, и я не могу понять этого», — заявил телеканалу BFMTV житель одного из домов, на которых появилось граффити с изображением звезды Давида.

Как показали результаты опроса, проведенного этим телеканалом, антисемитские выходки тревожат 83% населения страны.

Мэр одного из северных пригородов Парижа Карим Буамран призвал наказать авторов «антисемитских и расистских» граффити по всей строгости закона.

Заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар заявил, что все намалеванные на стенах звезды Давида будут закрашены и проведено расследование этих инцидентов.

Контекст Фото: BBC