Египет открыл КПП на границе с сектором Газа для эвакуации иностранцев

Предполагается, что территорию через этот КПП 1 ноября смогут покинуть около 400 обладателей иностранных паспортов.

Кроме того, предполагается вывезти примерно 90 тяжелораненых. Рядом с КПП власти Египта разворачивают полевой госпиталь.

Ранее о том, что КПП Рафиах откроется 1 ноября, чтобы палестинскую территорию смогли покинуть находящиеся там иностранцы, сообщил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Британские власти, добавил он, готовы будут немедленно оказать помощь своим гражданам, как только они покинут сектор Газа.

О возможном открытии КПП Рафиах 1 ноября сообщили и источники Reuters. Соответствующее соглашение было достигнуто в ходе переговоров представителей Израиля, Египта и ХАМАС, проводившихся при посредничестве Катара.

Как долго будет открыт контрольно-пропускной пункт на границе сектора Газа и Египта, пока неясно.

КПП Рафиах - это единственный пограничный переход из сектора Газа, который не контролируется Израилем, уточняет "Медуза".