Хосам Абу Мери впервые прокомментировал уход жены с LTV

В интервью журналу Ieva Абу Мери отмечает, что о своей работе дома не говорит. Несмотря на то, что Линда - самый поддерживающий человек в его жизни. "Мы вместе уже пять лет, Линда - журналист, но она не знала и не знает очень многого о моей работе, хотя люди в это не верят. Я не говорю о работе дома, я не рассказываю жене о своих решениях. И так было с первого дня, когда мы стали жить вместе", - рассказывает Хосам Абу Мери.

На вопрос, является ли это определенного рода защитой, он отвечает утвердительно: "Чтобы ей не приходилось чувствовать себя ответственной за какую-либо информацию... Поскольку мы все общаемся с другими, у нас есть друзья, и может случиться так, что ты что-то случайно сказал. Когда Линда еще работала на телевидении, от меня она никогда ничего не узнавала, и о моих делах где-нибудь читала уже на следующий день".