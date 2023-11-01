Хосам Абу Мери впервые прокомментировал уход жены с LTV

После того как Хосам Абу Мери вступил в должность министра здравоохранения, его жене Линде Абу Мери пришлось уйти с работы на Латвийском телевидении. Хотя Линда и высказалась, что не чувствует себя обделенной, Хосам прокомментировал ее решение.
В интервью журналу Ieva Абу Мери отмечает, что о своей работе дома не говорит. Несмотря на то, что Линда - самый поддерживающий человек в его жизни. "Мы вместе уже пять лет, Линда - журналист, но она не знала и не знает очень многого о моей работе, хотя люди в это не верят. Я не говорю о работе дома, я не рассказываю жене о своих решениях. И так было с первого дня, когда мы стали жить вместе", - рассказывает Хосам Абу Мери.
На вопрос, является ли это определенного рода защитой, он отвечает утвердительно: "Чтобы ей не приходилось чувствовать себя ответственной за какую-либо информацию... Поскольку мы все общаемся с другими, у нас есть друзья, и может случиться так, что ты что-то случайно сказал. Когда Линда еще работала на телевидении, от меня она никогда ничего не узнавала, и о моих делах где-нибудь читала уже на следующий день".
Комментируя уход супруги с телевидения, министр здравоохранения говорит: "Конечно, было болезненно, что она ушла, - Линда любила свою работу, но она меня поддержала, когда я стал министром, сказав: "Это необходимо не только тебе, но и всей Латвии! Через тебя я буду видеть свою работу так, что - если тебе удастся что-то изменить в этой системе, то у меня будет ощущение, будто мы с тобой сделали это вместе!". Вот такой она человек!
Конечно, мне больно, я чувствую себя сейчас в некотором долгу перед Линдой, но она уверенно говорит мне, что мне не нужно так себя чувствовать".
Абу Мери также рассказал, что Линда физически устала от рабочего ритма. "Впервые в нашей совместной жизни так, что я просыпаюсь и каждый день жена рядом! Вместе идем спать. Раньше по вечерам было так - я хочу поговорить, а у нее глаза уже слипаются. А сейчас я с человеком, который хорошо себя чувствует, не уставший".
О новых буднях супруги министр говорит: "Линда каждый день занимается спортом, читает, ходит в гости и делает другие вещи, которые ранее не делала. Пусть отдохнет! Однако у Линды есть несколько предложений о работе. У нее есть цели, талант. Когда захочет - пусть идет и делает, я поддержу ее во всем!".
Больше читайте в новом номере журнала Ieva
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!