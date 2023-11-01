Число новых случаев Covid-19 выросло на 50%; число смертей увеличилось почти вдвое

Всего за неделю было проведено 486 тестов, что на 30,3% больше, чем на предыдущей неделе. Доля положительных тестов составила 28,4%, что на 4,3% больше, чем на предыдущей неделе.

На прошедшей неделе с инфекцией Covid-19 было госпитализировано 154 пациента по сравнению с 87 на позапрошлой неделе, а также зарегистрировано 11 смертей пациентов с Covid-19 по сравнению с шестью неделей ранее.

Как сообщает SPKC, получены последние данные мониторинга сточных вод, свидетельствующие о резком увеличении присутствия варианта EG.5, или Eris, в ряде городов.

С другой стороны, средняя заболеваемость гриппом несколько снизилась. В практиках семейных врачей зарегистрировано восемь клинических случаев гриппа, что в среднем составляет 11,3 случая на 100 000 населения против 8,6 на 100 000 ранее. С начала сезона в практиках семейных врачей зарегистрировано 27 случаев гриппа, причем наибольшая заболеваемость гриппом наблюдалась среди детей младше четырех лет.