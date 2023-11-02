Есть ли в России угроза новых антисемитских беспорядков?

Не нужно опасаться того, что агрессия против евреев в Дагестане перекинется на другие регионы, полагает Денис Волков из российского Левада-центра: "Протестный потенциал сейчас не такой большой, хотя небольшие акции можно видеть то там, то здесь". Волков указывает на результаты актуального соцопроса, согласно которым, две трети населения России вообще не интересуются конфликтом на Ближнем Востоке. "Люди в России намного больше заняты своими собственными проблемами", - говорит Денис Волков в интервью DW.

С ним, пожалуй, лишь отчасти могли бы согласиться братья Кирилл и Андрей Эйхфус - журналисты и телевизионные ведущие. Находясь в Москве, в интервью DW они рассказали, что несколько дней назад их телефоны разрывались от звонков и сообщений. "Начали писать в "Инстаграме", в личных сообщениях, в комментариях. Сотни комментариев приходили буквально каждую минуту. Я ехал в метро и смотрю у меня неотвеченные звонки с незнакомых номеров. Я начал перезванивать, никто не подходит к телефону. А потом шквал сообщений - где ты находишься, скинь геолокацию", - рассказали братья.