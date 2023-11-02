Командующий ВСУ Залужный: война в Украине стала позиционной

Но и у Украины, по словам генерала, возможности по подготовке пополнения на своей территории весьма ограничены по ряду причин, начиная с того, что Украина не может позволить себе отзывать инструкторов с фронта и заканчивая опасностью того, что по учебными центрам Россия может наносить удары. Имеются и бреши в законодательстве, позволяющие гражданам уклоняться от исполнения своего воинского долга, но, как говорит Залужный, над этим ведется работа.

Россию нельзя недооценивать, предупреждает генерал. Хотя она понесла тяжелые потери и истратила огромное количество боеприпасов, у нее еще долго будет сохраняться превосходство в вооружениях, технике, ракетах и боеприпасах. Ее оборонная промышленность, несмотря на беспрецедентные санкции, наращивает производство, партнеры в НАТО делают то же самое, но им на это требуется время, как минимум год, а то и два.

А между тем, позиционная война — это война затяжная, и она несет в себе огромные риски для украинской армии и всего государства, пишет Залужный. Поэтому чтобы выбраться из этой ловушки, Украине необходимы преимущество в воздухе, улучшенные средства РЭБ и контрбатарейные возможности, новые технологии разминирования и возможность мобилизовать и готовить больше людей.

Наконец, пишет Залужный, необходимо сосредоточиться на современных методах управления и командования, чтобы мы могли лучше, чем российские войска, представлять себе ситуацию на поле боя и быстрее принимать решения, а также улучшить наше снабжение, нарушая при этом снабжение российских войск с помощью ракет дальнего радиуса действия. И тогда эти новые инновационные подходы смогут превратить войну позиционную в маневренную.

"Контекст" Фото: BBC

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