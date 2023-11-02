Латвийский миллионер Юлий Круминьш, который в декабре отметит свое 80-летие, раскрыл свои грандиозные планы на грядущий праздник.
"Он назвал астрономическую сумму!": латвийский миллионер рассказал, какую звезду хотел пригласить на юбилей
Круминьш рассказал журналу Privātā Dzīve, что хочет организовать для своих друзей и родственников концерт, на котором будет звучать музыка его юности - Фрэнка Синатры, The Beatles, Элвиса Пресли, Уитни Хьюстон.
Он также пригласил выступить две известные группы из Италии, одну из Великобритании и ансамбль из Швеции. "Я также пригласил латвийскую группу, которая мне очень нравится. Не буду раскрывать название, еще хочу сохранить интригу", - смеется Круминьш.
Вероятно, на юбилейное торжество приедет и итальянская звезда Адриано Челентано.
"Я думал пригласить бывшего "битла" Пола Маккартни. Я звонил, но он назвал астрономическую сумму. Непропорционально тому, что приезжает один человек с гитарой и поет несколько песен для моих гостей", - рассказал миллионер.
Также сообщается, что в мероприятии, вероятно, примут участие маэстро Раймонд Паулс и российский юморист Максим Галкин.
Подробнее - в номере журнала Privātā Dzīve от 31 октября.
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