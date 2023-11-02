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Арестович заявил, что собирается баллотироваться на следующих выборах президента Украины

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Бывший внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович
Бывший внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович Фото: Ekrānuzņēmums no video

Бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что собирается баллотироваться на следующих выборах президента Украины.

Арестович с начала российского вторжения 24 февраля 2022 года много комментировал происходящие в Украине - сначала в качестве советника офиса президента, а позже в регулярных прямых трансляциях с Марком Фейгиным. В августе этого года сотрудничество с Фейгиным разорвалось, однако Арестович продолжает делать прямые трансляции на YouTube.

"Да, буду выдвигаться", - ответил он, отвечая на вопрос журналиста агентства "Интерфакс-Украина" о своем намерении участвовать в президентских выборах в Украине в случае, если они состоятся.

Он также подтвердил, что опубликованная в среду в соцсетях запись о реформах, которые якобы необходимы в политической, экономической, социальной, военной и внешней сферах, является обобщением его предвыборной программы.

"Она будет доработана специалистами, я ее опубликовал для начала дискуссии. Возражения, мнения, советы, критика - приветствуются", - написал Арестович.

Следующие выборы президента Украины должны состояться в марте 2024 года, однако из-за войны они могут быть перенесены.

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