Арестович заявил, что собирается баллотироваться на следующих выборах президента Украины

Арестович с начала российского вторжения 24 февраля 2022 года много комментировал происходящие в Украине - сначала в качестве советника офиса президента, а позже в регулярных прямых трансляциях с Марком Фейгиным. В августе этого года сотрудничество с Фейгиным разорвалось, однако Арестович продолжает делать прямые трансляции на YouTube.

"Да, буду выдвигаться", - ответил он, отвечая на вопрос журналиста агентства "Интерфакс-Украина" о своем намерении участвовать в президентских выборах в Украине в случае, если они состоятся.

Он также подтвердил, что опубликованная в среду в соцсетях запись о реформах, которые якобы необходимы в политической, экономической, социальной, военной и внешней сферах, является обобщением его предвыборной программы.

- Этот момент настал.)



«Арестович, конечно, проходимец, но хотелось бы увидеть его программу»:https://t.co/62tRvnrAcp



Нате:



1. Вводим чрезвычайное положение в экономике, сфере нацбезопасности, энергетике, финансах. Цель – сокращение процедур, ускорение развития.

2. Запускаем… pic.twitter.com/MFkE60fS0m — Arestovych (@arestovych) November 1, 2023

"Она будет доработана специалистами, я ее опубликовал для начала дискуссии. Возражения, мнения, советы, критика - приветствуются", - написал Арестович.

Следующие выборы президента Украины должны состояться в марте 2024 года, однако из-за войны они могут быть перенесены.