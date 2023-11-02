Сейм отклонил требование оппозиции об отставке Кариньша и Бришкенса

Шлесерс отказался выступать от имени заявителей, поскольку Кришьянис Кариньш пришел в Сейм , чтобы выслушать депутатов.

Предложение об отставке Кариньша и Бришкенса было внесено также фракцией "За стабильность!", которая обосновала его "затянувшимся поиском возможных решений по эвакуации граждан Латвии из Израиля".