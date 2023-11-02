Сейм отклонил требование оппозиции об отставке Кариньша и Бришкенса

В четверг, 2 ноября, Сейм отклонил требования оппозиционных партий об отставке министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") и министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные").
Проект решения о выражении недоверия Кариньшу внесли депутаты Айнарс Шлесерс, Эдгар Таварс, Янис Витенбергс, Рамона Петравича, Линда Лиепиня, Вилис Криштопанс, Кристап Криштопанс, Илья Иванов, Марцис Енцитис, Эдмунд Зивтиньш, Дидзис Шмитс и Янис Грасбергс.
Шлесерс отказался выступать от имени заявителей, поскольку Кришьянис Кариньш пришел в Сейм, чтобы выслушать депутатов.
Предложение об отставке Кариньша и Бришкенса было внесено также фракцией "За стабильность!", которая обосновала его "затянувшимся поиском возможных решений по эвакуации граждан Латвии из Израиля".
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