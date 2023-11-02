В ЦИК поступило семь заявок на сбор подписей за референдум о роспуске Сейма

Заявки в среду, 1 ноября, подали партии "Латвия на первом месте", "За стабильность!", "Сила народной власти", "Суверенная власть", "Слуги народа для Латвии", "Объединение Младолатыши" и объединение партий "Основа-ЛВ".

Как пояснили в ЦИК, 1 ноября было первым днем, когда можно было подавать заявки на сбор подписей за проведение референдума.

В течение десяти дней ЦИК проверит соответствие заявок требованиям законодательства и зарегистрирует.

Согласно Конституции, референдум о роспуске Сейма может быть инициирован, если собраны подписи не менее одной десятой части избирателей, или около 155 000 человек.