Чт, 2.11.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В ЦИК поступило семь заявок на сбор подписей за референдум о роспуске Сейма

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Заседание Сейма
Заседание Сейма Фото: Ieva Ābele, Saeima

Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступили заявки от семи политических организаций на сбор подписей для организации референдума по роспуску 14-го Сейма, сообщил агентству LETA представитель ЦИК Андрей Вайварс.

Заявки в среду, 1 ноября, подали партии "Латвия на первом месте", "За стабильность!", "Сила народной власти", "Суверенная власть", "Слуги народа для Латвии", "Объединение Младолатыши" и объединение партий "Основа-ЛВ".

Как пояснили в ЦИК, 1 ноября было первым днем, когда можно было подавать заявки на сбор подписей за проведение референдума.

В течение десяти дней ЦИК проверит соответствие заявок требованиям законодательства и зарегистрирует.

Согласно Конституции, референдум о роспуске Сейма может быть инициирован, если собраны подписи не менее одной десятой части избирателей, или около 155 000 человек.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх