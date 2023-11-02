ЦАХАЛ: Армия Израиля полностью окружила город Газа

Израильская армия подчеркивает, что она обстреливает исключительно цели ХАМАС. В то же время большое число жертв среди гражданского населения в густонаселенных районах и катастрофическое положение мирных жителей в секторе Газа вызывают все более резкую критику в мировом сообществе.

Между тем палестинские экстремисты 2 ноября вновь выпустили ракеты по южному Израилю. В прибрежном городе Беэр-Шева, а также в одном из кибуцев была объявлена воздушная тревога. Тревога неоднократно объявлялась и в северной части Израиля. О жертвах не сообщается.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибло более 9060 человек, в том числе 3760 детей и 2326 женщин. Подтвердить эти данные по независимым источникам невозможно.