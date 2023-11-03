3 типичные ошибки при готовке макарон

Портал Receptes.lv называет три основные ошибки при приготовлении макарон:

Первая ошибка: недостаточно воды

Макароны следует варить в достаточно большой кастрюле с соответствующим количеством воды. В среднем на 100 граммов макарон нужен 1 литр воды. Поскольку при варке часть воды макароны впитывают в себя, а часть выкипает. В свою очередь, если воды будет мало, то макароны могут слипнуться.

Вторая ошибка: неподходящая температура воды

Макароны следует варить строго в закипающей воде.

Третья ошибка: забыть о содержимом кастрюли

Высыпав макароны в кастрюлю, их необходимо помешивать, чтобы каждая макаронина могла свободно плавать и не прилипала к соседке.

А еще - нет телефону, сериалам и другим занятиям, которые затягивают и заставляют забыть о том, что макароны готовятся, поскольку, если они слишком долго будут находиться в воде, они не только разварятся, но и склеятся.