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3 типичные ошибки при готовке макарон

rus.tvnet.lv
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Фото: Pixel-Shot/Shutterstock.com

Слипшиеся макароны - разочарование. Они никому не нравятся. Однако многим людям не всегда удается приготовить макароны. Что же может пойти не так?

Портал Receptes.lv называет три основные ошибки при приготовлении макарон: 

Первая ошибка: недостаточно воды 

Макароны следует варить в достаточно большой кастрюле с соответствующим количеством воды. В среднем на 100 граммов макарон нужен 1 литр воды. Поскольку при варке часть воды макароны впитывают в себя, а часть выкипает. В свою очередь, если воды будет мало, то макароны могут слипнуться. 

Вторая ошибка: неподходящая температура воды 

Макароны следует варить строго в закипающей воде. 

Третья ошибка: забыть о содержимом кастрюли

Высыпав макароны в кастрюлю, их необходимо помешивать, чтобы каждая макаронина могла свободно плавать и не прилипала к соседке.

А еще - нет телефону, сериалам и другим занятиям, которые затягивают и заставляют забыть о том, что макароны готовятся, поскольку, если они слишком долго будут находиться в воде, они не только разварятся, но и склеятся.

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