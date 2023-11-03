Когда 33-летняя сотрудница полиции Аризбет Дионисио Амбросио принимала участие в спасательных работах в мексиканском городе Акапулько после урагана «Отис», она услышала вдалеке детский плач.
Чуть позже Амбросио – сама мать двоих детей – снова услышала плач и решила выяснить его причину.
В этот момент она столкнулась с матерью четырехмесячного ребенка. Она рассказала, что ее сын не ел больше двух дней и плачет от голода.
«Я сказала ей, что я сама сейчас кормлю грудью, и если она хочет, я могу покормить ребенка», — рассказала сотрудница полиции мексиканскому телеканалу N+.
Амбросио сняла защитное снаряжение и начала кормить грудью голодного ребенка, который вскоре перестал плакать.
«На душе приятно. Это ребенок, и если что-то и причиняет боль нам, матерям, то это видеть ребенка в таких условиях», — сказала она.
Этот эпизод запечатлен на фотографии, опубликованной в выходные Секретариатом гражданской безопасности (SSC) Мехико, который направил в Акапулько спасательные команды.
Фотографии вызвали эмоциональную реакцию в социальных сетях на фоне трагедии, которую переживает Акапулько после недавнего урагана.
Погибшие и пропавшие без вести
Курортный город Акапулько и прилегающие к нему муниципалитеты продолжают приходить в себя после разрушительного урагана «Отис», в результате которого по официальным данным, обнародованным 31 октября, погибли по меньшей мере 45 человек и 47 пропали без вести.
Среди погибших – трое иностранцев: один американец, один британец и один канадец. Поиск жертв и оценка ущерба продолжаются.
25 октября «Отис», менее чем за 12 часов превратившийся из тропического шторма в ураган пятой категории, пришел на территорию страны и стал одним из самых мощных циклонов в Тихом океане за все время наблюдений.
В последние дни удалось установить местонахождение сотен людей, которые не могли связаться со своими семьями, и постепенно начать восстановление базовой инфраструктуры.
Грабежи
В некоторых районах на окраинах Акапулько царил хаос. Сотни местных бизнесов были разграблены, и правительству пришлось направить в район почти 15 тысяч солдат в помощь местным силам охраны порядка.
В некоторых районах до сих пор ограничен доступ к питьевой воде, продуктам питания, электричеству и топливу, что усиливает социальную напряженность во время чрезвычайной ситуации.
В таких районах, как Hogar Moderno, соседи строят баррикады из алюминиевых листов, камней и веток деревьев и организуют ночные дежурства, чтобы защитить свое имущество от мародеров.
Многие дома частично разрушены, и их обитатели вынуждены бодрствовать по ночам.
Электричество и питьевая вода
Секретариат национальной обороны сообщил, что Национальная гвардия восстанавливает безопасность в Акапулько.
Гражданские и военные власти продолжают работы по очистке дорог города с миллионным населением, а также работают над восстановлением электроснабжения и подачи питьевой воды.
На помощь населению во время чрезвычайной ситуации прибыли спасатели из других регионов страны.
Некоторые жители Акапулько начали хоронить своих погибших близких и родственников.
Самые опасные ураганы
Ученые предупреждают, что система атмосферных явлений меняется.
Стремительное формирование и усиление «Отиса», который менее чем за 12 часов превратился из тропического шторма в ураган пятой категории, поставило ученых в тупик.
Хорхе Завала, директор Института атмосферных наук при Автономном университете Мексики, заявил, что все прогнозы, в том числе и расположенного в Майами Национального центра ураганов США, не оправдались.
Он предупредил, что согласно оценкам в будущем ураганы будут более интенсивными, и количество сопутствующих им осадков увеличится.
Пока ученые пытаются объяснить необычное метеорологическое явление, Завала выделил некоторые факторы, повлиявшие на его внезапное усиление: высокая температура поверхности моря, высокий уровень накопленного в океане тепла, сложившиеся особым образом сила и направление ветра и уровень влажности.