«Отис» разрушил множество зданий в Акапулько Фото: Getty Images

Курортный город Акапулько и прилегающие к нему муниципалитеты продолжают приходить в себя после разрушительного урагана «Отис», в результате которого по официальным данным, обнародованным 31 октября, погибли по меньшей мере 45 человек и 47 пропали без вести.

Среди погибших – трое иностранцев: один американец, один британец и один канадец. Поиск жертв и оценка ущерба продолжаются.

25 октября «Отис», менее чем за 12 часов превратившийся из тропического шторма в ураган пятой категории, пришел на территорию страны и стал одним из самых мощных циклонов в Тихом океане за все время наблюдений.

В последние дни удалось установить местонахождение сотен людей, которые не могли связаться со своими семьями, и постепенно начать восстановление базовой инфраструктуры.

Грабежи

Жители, как могут, защищаются от мародеров Фото: EPA

В некоторых районах на окраинах Акапулько царил хаос. Сотни местных бизнесов были разграблены, и правительству пришлось направить в район почти 15 тысяч солдат в помощь местным силам охраны порядка.

В некоторых районах до сих пор ограничен доступ к питьевой воде, продуктам питания, электричеству и топливу, что усиливает социальную напряженность во время чрезвычайной ситуации.

В таких районах, как Hogar Moderno, соседи строят баррикады из алюминиевых листов, камней и веток деревьев и организуют ночные дежурства, чтобы защитить свое имущество от мародеров.

Многие дома частично разрушены, и их обитатели вынуждены бодрствовать по ночам.

Электричество и питьевая вода

В городе продолжаются восстановительные работы Фото: Getty Images