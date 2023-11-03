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Сотрудница полиции покормила грудью ребенка, более двух суток голодавшего после урагана "Отис"

BBC News Русская служба
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BBC
Фото: SSC

Когда 33-летняя сотрудница полиции Аризбет Дионисио Амбросио принимала участие в спасательных работах в мексиканском городе Акапулько после урагана «Отис», она услышала вдалеке детский плач.

Чуть позже Амбросио – сама мать двоих детей – снова услышала плач и решила выяснить его причину.

В этот момент она столкнулась с матерью четырехмесячного ребенка. Она рассказала, что ее сын не ел больше двух дней и плачет от голода.

«Я сказала ей, что я сама сейчас кормлю грудью, и если она хочет, я могу покормить ребенка», — рассказала сотрудница полиции мексиканскому телеканалу N+.

Амбросио сняла защитное снаряжение и начала кормить грудью голодного ребенка, который вскоре перестал плакать.

«На душе приятно. Это ребенок, и если что-то и причиняет боль нам, матерям, то это видеть ребенка в таких условиях», — сказала она.

Фотография вызвала эмоциональную реакцию в социальных сетях
Фотография вызвала эмоциональную реакцию в социальных сетях Фото: SSC

Этот эпизод запечатлен на фотографии, опубликованной в выходные Секретариатом гражданской безопасности (SSC) Мехико, который направил в Акапулько спасательные команды.

Фотографии вызвали эмоциональную реакцию в социальных сетях на фоне трагедии, которую переживает Акапулько после недавнего урагана.

Погибшие и пропавшие без вести

«Отис» разрушил множество зданий в Акапулько
«Отис» разрушил множество зданий в Акапулько Фото: Getty Images

Курортный город Акапулько и прилегающие к нему муниципалитеты продолжают приходить в себя после разрушительного урагана «Отис», в результате которого по официальным данным, обнародованным 31 октября, погибли по меньшей мере 45 человек и 47 пропали без вести.

Среди погибших – трое иностранцев: один американец, один британец и один канадец. Поиск жертв и оценка ущерба продолжаются.

25 октября «Отис», менее чем за 12 часов превратившийся из тропического шторма в ураган пятой категории, пришел на территорию страны и стал одним из самых мощных циклонов в Тихом океане за все время наблюдений.

В последние дни удалось установить местонахождение сотен людей, которые не могли связаться со своими семьями, и постепенно начать восстановление базовой инфраструктуры.

Грабежи

Жители, как могут, защищаются от мародеров
Жители, как могут, защищаются от мародеров Фото: EPA

В некоторых районах на окраинах Акапулько царил хаос. Сотни местных бизнесов были разграблены, и правительству пришлось направить в район почти 15 тысяч солдат в помощь местным силам охраны порядка.

В некоторых районах до сих пор ограничен доступ к питьевой воде, продуктам питания, электричеству и топливу, что усиливает социальную напряженность во время чрезвычайной ситуации.

В таких районах, как Hogar Moderno, соседи строят баррикады из алюминиевых листов, камней и веток деревьев и организуют ночные дежурства, чтобы защитить свое имущество от мародеров.

Многие дома частично разрушены, и их обитатели вынуждены бодрствовать по ночам.

Электричество и питьевая вода

В городе продолжаются восстановительные работы
В городе продолжаются восстановительные работы Фото: Getty Images

Секретариат национальной обороны сообщил, что Национальная гвардия восстанавливает безопасность в Акапулько.

Гражданские и военные власти продолжают работы по очистке дорог города с миллионным населением, а также работают над восстановлением электроснабжения и подачи питьевой воды.

На помощь населению во время чрезвычайной ситуации прибыли спасатели из других регионов страны.

Некоторые жители Акапулько начали хоронить своих погибших близких и родственников.

Самые опасные ураганы

Если температура океана будет продолжать расти, то вероятность возникновения ураганов, подобных «Отису», также увеличится
Если температура океана будет продолжать расти, то вероятность возникновения ураганов, подобных «Отису», также увеличится Фото: Getty Images

Ученые предупреждают, что система атмосферных явлений меняется.

Стремительное формирование и усиление «Отиса», который менее чем за 12 часов превратился из тропического шторма в ураган пятой категории, поставило ученых в тупик.

Хорхе Завала, директор Института атмосферных наук при Автономном университете Мексики, заявил, что все прогнозы, в том числе и расположенного в Майами Национального центра ураганов США, не оправдались.

Он предупредил, что согласно оценкам в будущем ураганы будут более интенсивными, и количество сопутствующих им осадков увеличится.

Пока ученые пытаются объяснить необычное метеорологическое явление, Завала выделил некоторые факторы, повлиявшие на его внезапное усиление: высокая температура поверхности моря, высокий уровень накопленного в океане тепла, сложившиеся особым образом сила и направление ветра и уровень влажности.

BBC
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