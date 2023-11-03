Фото до и после ⟩ Как обустроить небольшую прихожую в квартире

Дизайнер говорит, что мокрую верхнюю одежду нужно высушить при комнатной температуре, прежде чем вешать в шкаф, чтобы избежать неприятного запаха и увеличения времени сушки.

Больше вещей и места

Фото: Пресс-фото

Галошницы – шкафчики для обуви, станут отличным решением для хранения обуви в небольшом пространстве. "Например, в шкафчике глубиной всего 13 см есть 4 ящика, и туда можно уместить около 8 пар обуви. Если в прихожей есть плинтус, то можно выбрать шкафчики с ножками спереди, чтобы расположить его как можно ближе к стене", - делится дизайнер.

Небольшие пространства, ниши и выступы - основная проблема большинства прихожих. Специалист советует использовать эти пространства для полок или крючков, для любимых вещей или для ключей, которые постоянно теряются.

"Крючки спасут, когда утро идёт совсем не по плану, если у вас будет своё место для ключей, очков, кошелька, возможно утро будет в меньшем стрессе. Крючки для детских вещей на уровне их роста помогут их самостоятельности, и не забываем о зеркале, чтобы младшие тоже могли посмотреться перед выходом", - говорит дизайнер IKEA.

Продуманные решения для удобства

Фото: Пресс-фото

Ещё один способом, как улучшить образ прихожей, это воспользоваться умным освещением, например умные LED лампочки можно отрегулировать по необходимости.