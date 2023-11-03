Фото до и после ⟩ Как обустроить небольшую прихожую в квартире

Прихожая, часто недооценённое место, мы часто обдуманно планируем гостиную, спальню или кухню, и не думаем о функциональности и удобстве в прихожей. Но не стоит забывать, что именно прихожая, это первое, что вы видите, когда входите в дом. Дизайнер делится идеями, как обустроить прихожую функционально и уютно.
Семья из Риги, где подрастают двое детей, хотела обустроить небольшую прихожую в своей квартире уже давно, но с появлением самой младшей дочки вещей стало больше, и это стало проблемой. Семья признаётся, что всегда не хватало пространства и открытые полки в текущей прихожей уже не подходили, там всё выглядело в беспорядке и было сложно что-то найти.
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Первый шаг – планирование
"Я рекомендую для начала оценить все вещи, которые вы планируете хранить в прихожей и примерно накидать план мебели. Это позволит вам понять, что вам нужно и каких размеров. Обдумывая мебель, не забудьте учесть, где находятся выключатели и розетки, или продумайте установку дополнительных, при необходимости", - советует Анастасия Гобрусёнок, дизайнер IKEA.
Она отмечает, что, обустраивая прихожую, продумайте 3 важных пункта: куда вы будете складывать обувь (особенно мокрую), где разместите все куртки и где будете хранить ключи.
Куртки заполоняют прихожую
"Если куртки можно повесить только на крючки, то ждите не слишком опрятный вид, поэтому стоит позаботиться о наличие продуманного шкафа для их хранения. Выбирайте гибкие системы хранения, которые можно изменять под просторные и небольшие прихожие. Вы можете сочетать разные системы, и использовать разные каркасы шкафов, располагая их под скошенным потолком или вдоль всей стены. Перед ремонтом убедитесь, что ваши стены выдержат запланированную мебель, при необходимости, вы можете укрепить стены, чтобы осуществить задуманное. Сезонную одежду можно хранить в шкафу, а то, что вы используете каждый день, можно повесить на крючки", - говорит дизайнер.
Дизайнер говорит, что мокрую верхнюю одежду нужно высушить при комнатной температуре, прежде чем вешать в шкаф, чтобы избежать неприятного запаха и увеличения времени сушки.
Больше вещей и места
Галошницы – шкафчики для обуви, станут отличным решением для хранения обуви в небольшом пространстве. "Например, в шкафчике глубиной всего 13 см есть 4 ящика, и туда можно уместить около 8 пар обуви. Если в прихожей есть плинтус, то можно выбрать шкафчики с ножками спереди, чтобы расположить его как можно ближе к стене", - делится дизайнер.
Небольшие пространства, ниши и выступы - основная проблема большинства прихожих. Специалист советует использовать эти пространства для полок или крючков, для любимых вещей или для ключей, которые постоянно теряются.
"Крючки спасут, когда утро идёт совсем не по плану, если у вас будет своё место для ключей, очков, кошелька, возможно утро будет в меньшем стрессе. Крючки для детских вещей на уровне их роста помогут их самостоятельности, и не забываем о зеркале, чтобы младшие тоже могли посмотреться перед выходом", - говорит дизайнер IKEA.
Продуманные решения для удобства
Ещё один способом, как улучшить образ прихожей, это воспользоваться умным освещением, например умные LED лампочки можно отрегулировать по необходимости.
"Эти лампочки можно регулировать, для создания нужной атмосферы, выключать или переключить тип света - холодный или тёплый с помощью пульта или телефона. Можно добавить сенсор движения, который будет включать свет автоматически, и свет можно отрегулировать от 30% до 100%, что позволит снизить потребление электричества и избежать случайно оставленного света. Это полезная функция для ванных и для домов с детьми. Надо подчеркнуть, что LED лампочки используют на 85% меньше электричества, и служат в 20 раз дольше, чем обычные лампочки", - говорит А. Горбусёнок.
Ещё можно использовать светильники на батарейках, подсветки с сенсорами в шкафу помогут найти то, что нужно, даже тёмным утром. Эта подсветка включается автоматически при открытии шкафа.
Как сохранить порядок в прихожей в зимнее время?
"В прохладное время года, и грязи на улице, грязь из прихожей быстро распространяется по всему дому. Для этого стоит воспользоваться подставкой под грязную обувь, которая стоит всего несколько евро, но избавит вас от грязи и влаги. Благодаря высокому краю подставки всё останется внутри. Такие решения подходят и для скамей для обуви", - советует дизайнер.
Для того, чтобы вся осенняя грязь не оказалась дома, стоит позаботиться о придверном коврике. Дизайнер советует коврики с высоким и твёрдым ворсом, чтобы стряхнуть грязь и снег с подошвы. Такие коврики стоят всего пару евро. Варианты ковров для прихожей много, выбирайте подходящий по размеру или с милым рисунком, такой ковёр не только практичный, но и приносит дополнительный уют.
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