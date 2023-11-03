СМИ: поддержка Палестины в соцсетях в четыре раза сильнее, чем поддержка Израиля

Все события активно обсуждаются в социальных сетях. The Economist опубликовал исследование, в котором издание проанализировало с помощью компании DMR около миллиона публикаций, связанных с арабо-израильским конфликтом, которые были опубликованы в соцсетях в октябре 2023 года. Этот материал с небольшими сокращениями и комментариями переопубликовал портал "Медуза".

По запросу издания The Economist, DMR, компания по изучению искусственного интеллекта, с 7 по 23 октября проанализировала один миллион записей, репостов и видео арабо-израильского конфликта из Instagram, Х (бывший Twitter) и YouTube. Для этого DMR собрала список хештегов с одинаковым количеством произраильских и пропалестинских терминов на английском языке — каждая запись должна была содержать хотя бы один из них.

На основе этих данных DMR создала модель машинного обучения, чтобы разделить собранные записи соцсетей на категории, поддерживающие Израиль, Палестину или ни одну из сторон конфликта. Модель обучали работе с контентом на английском языке, но обрабатывали записи на любом языке, если они содержали хештеги на английском языке.

Исследование показало:

7 октября, в день нападения ХАМАС на Израиль, обе стороны в соцсетях по всему миру поддерживали примерно одинаково. Тем не менее, к 19 октября поддерживающие палестинцев записи встречались в 3,9 раза чаще, чем поддерживающие Израиль.

The Economist отмечает, что поддержка Израиля онлайн намного хуже, чем в опросах общественного мнения, в целом.