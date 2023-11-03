Кариньш: Грузия должна показать приверженность ценностям и политике ЕС

В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения Латвии и Грузии, ход реформ в Грузии в контексте курса на евроинтеграцию, а также региональная и глобальная ситуация, в том числе развязанная Россией война в Украине и ее геополитические последствия.

В ходе встречи с грузинским коллегой Кариньш призвал правительство Грузии продемонстрировать свою твердую приверженность ценностям и политике ЕС.

"Латвия ожидает от правительства Грузии решительных шагов по дальнейшему осуществлению реформ, особенно в сфере верховенства закона, и приближения к позициям общей внешней политики и политики безопасности Европейского союза, особенно в отношении России", - заявил на встрече министр иностранных дел Латвии.

Кариньш напомнил о дискуссии по предоставлению Грузии статуса кандидата, которая состоится на Евросовете в декабре этого года, и, принимая во внимание явную поддержку грузинской общественностью членства в ЕС, призвал правительство Грузии продемонстрировать это реальной работой.

Кариньш подтвердил неизменную поддержку Латвией суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках ее международно признанных границ и предложил дальнейшую поддержку в усилиях по евроатлантической интеграции и реформированию.