Фото и видео ⟩ Драма с заложниками в Гамбурге закончилась. Ребенок не пострадал, мужчину задержали

Немецкие СМИ сообщили,

что воскресенье, 5 ноября, около 15:40 мужчина вышел из машины и сдался полиции. Его четырехлетняя дочь, с которой он хотел улететь в Турцию, не пострадала.

По данным немецких СМИ, в субботу вечером мужчина проехал на летное поле аэродрома. Водитель дважды выстрелил в воздух. После чего он бросил две горящие бутылки, так называемые коктейли Молотова. Полиция сообщила, что во время инцидента никто не пострадал.

Как сообщает "Медуза", мужчина держал в автомобиле заложника - четырехлетнего ребенка.

Жена мужчины, который находится за рулем машины, связалась с полицией и заявила о похищении детей, пишет Русская служба BBC.

Авиасообщение в Гамбурге было полностью остановлено. Из-за инцидента не могли вылететь или приземлиться 27 самолетов.

По состоянию на утро 5 ноября полицейская операция продолжалась, правоохранительные органы вели переговоры с преступником, сообщал Bild.

По информации немецких СМИ, мужчина забаррикадировался в автомобиле со своей четырехлетней дочерью. Он требовал, чтобы им разрешили улететь в Турцию.

Hamburger Morgenpost сообщает, что произошедшее связано со спором об опеке.

Как ранее писала "Медуза", в полиции отмечали, что считают хорошим признаком, что переговоры велись всю ночь. В правоохранительных органах изначально надеялись, что ситуацию получится урегулировать мирным путем.