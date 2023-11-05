Вечером в субботу, 4 ноября, на летное поле в аэропорту Гамбурга (Германия) прорвалась машина, в которой находится вооруженный человек, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на немецкую полицию.
Фото и видео ⟩ Драма с заложниками в Гамбурге закончилась. Ребенок не пострадал, мужчину задержали
Немецкие СМИ сообщили,
что воскресенье, 5 ноября, около 15:40 мужчина вышел из машины и сдался полиции. Его четырехлетняя дочь, с которой он хотел улететь в Турцию, не пострадала.
По данным немецких СМИ, в субботу вечером мужчина проехал на летное поле аэродрома. Водитель дважды выстрелил в воздух. После чего он бросил две горящие бутылки, так называемые коктейли Молотова. Полиция сообщила, что во время инцидента никто не пострадал.
Как сообщает "Медуза", мужчина держал в автомобиле заложника - четырехлетнего ребенка.
Жена мужчины, который находится за рулем машины, связалась с полицией и заявила о похищении детей, пишет Русская служба BBC.
Авиасообщение в Гамбурге было полностью остановлено. Из-за инцидента не могли вылететь или приземлиться 27 самолетов.
Bewaffneter rast auf Vorfeld: Amok-Alarm am Hamburger Flughafen! Die Polizei ist im Großeinsatz https://t.co/rt7tSPSdMQ #Amok #Hamburg #Flughafen pic.twitter.com/nFbOgxb9Rm— Marco Zitzow (@MarcoZitzow) November 4, 2023
По состоянию на утро 5 ноября полицейская операция продолжалась, правоохранительные органы вели переговоры с преступником, сообщал Bild.
По информации немецких СМИ, мужчина забаррикадировался в автомобиле со своей четырехлетней дочерью. Он требовал, чтобы им разрешили улететь в Турцию.
Hamburger Morgenpost сообщает, что произошедшее связано со спором об опеке.
Как ранее писала "Медуза", в полиции отмечали, что считают хорошим признаком, что переговоры велись всю ночь. В правоохранительных органах изначально надеялись, что ситуацию получится урегулировать мирным путем.
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