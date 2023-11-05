"Это поколение наркоманов". После 15-летней зависимости от наркотиков Давис учится жить заново

31-летний Давис, который уже 293 дня или более девяти месяцев свободен от наркотической зависимости, лечится в "Гинтермуйже", сообщает передача Panorāma.
Программа наркологической реабилитации длится год. Давис живет в Центре мотивации в больнице "Гинтермуйжа". В это время Давис, как и другие, пишет историю своей зависимости, анализирует себя, учится жить дальше.
Он признается, что очень боится, так как в плену зависимости он провел 15 лет.
Давис отмечает, что большим шагом стал бы запрет Telegram, так как в этом приложении можно приобрести любые наркотики. Он и сам торговал вызывающими зависимость веществами и был за это наказан.
Во время лечения Давис сконцентрировался на спорте и чтении.
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