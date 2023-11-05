Сталлоне рассказал, полученные во время какого фильма травмы по-прежнему преследуют его

Сталлоне рассказал, что именно во время съемок "Неудержимых", которые уже стали франшизой из четырех картин, он получил свои самые серьезные и необратимые травмы, которые продолжают влиять на актера и по сей день.

В 2009 году Сталлоне было 62 года, когда он сломал шею, снимая картину боя с бойцом "Stone Cold" Стивом Остином.

В результате этого Сталлоне потребовалась операция из-за небольшого перелома кости, и в его шею была вставлена металлическая пластинка.

"На самом деле, я никогда не восстановлюсь полностью", - в интервью "Sly" сказал на тот момент 77-летний Сталлоне, комментируя полученную травму.

"Это очень сильно повлияло на мое тело, и никогда я не чувствовал себя так, как было перед травмой. Никогда".

Спустя почти 14 лет он задает себе вопрос: "Действительно ли оно того стоило?"

Сталлоне рассуждает: "Делаешь ли ты это, чтобы получили признание людей? Действительно, это можно сравнить с ребенком, который хочет, чтобы отец погладил его по голове".

Прокомментировал этот случай и коллега Сталлоне Арнольд Шварценеггер.

"В этом нет ничего необычного, что герой остросюжетного фильма на съемочной площадке получает травмы, однако, по-моему, понятно, что [Сильвестр Сталлоне] довел съемку сюжета до крайности, - сказал Шварценеггер. - Мне казалось, что делается и требуется слишком много".

Информация о травме Сталлоне была опубликована только после того, как съемки завершились и актер начал рекламировать фильм в 2010 году.