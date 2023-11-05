Сталлоне рассказал, полученные во время какого фильма травмы по-прежнему преследуют его

В новом документальном фильме от Netflix "Sly" Сильвестр Сталлоне рассказал о своей более чем 50-летней голливудской карьере. Несмотря на то, что актер, возможно, больше всего известен по фильмам "Рокки" и "Рэмбо", в 2010 году он дал старт еще одну кинофраншизе - "Неудержимые" ("The Expendables"), пишет Insider.
Сталлоне рассказал, что именно во время съемок "Неудержимых", которые уже стали франшизой из четырех картин, он получил свои самые серьезные и необратимые травмы, которые продолжают влиять на актера и по сей день.
В 2009 году Сталлоне было 62 года, когда он сломал шею, снимая картину боя с бойцом "Stone Cold" Стивом Остином.
В результате этого Сталлоне потребовалась операция из-за небольшого перелома кости, и в его шею была вставлена металлическая пластинка.
"На самом деле, я никогда не восстановлюсь полностью", - в интервью "Sly" сказал на тот момент 77-летний Сталлоне, комментируя полученную травму.
"Это очень сильно повлияло на мое тело, и никогда я не чувствовал себя так, как было перед травмой. Никогда".
Спустя почти 14 лет он задает себе вопрос: "Действительно ли оно того стоило?"
Сталлоне рассуждает: "Делаешь ли ты это, чтобы получили признание людей? Действительно, это можно сравнить с ребенком, который хочет, чтобы отец погладил его по голове".
Прокомментировал этот случай и коллега Сталлоне Арнольд Шварценеггер.
"В этом нет ничего необычного, что герой остросюжетного фильма на съемочной площадке получает травмы, однако, по-моему, понятно, что [Сильвестр Сталлоне] довел съемку сюжета до крайности, - сказал Шварценеггер. - Мне казалось, что делается и требуется слишком много".
Информация о травме Сталлоне была опубликована только после того, как съемки завершились и актер начал рекламировать фильм в 2010 году.
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