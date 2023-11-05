Явка на выборах в Европейский парламент обычно низкая. Больший интерес жителей мог бы вызвать, например, референдум по роспуску Сейма. На этой неделе в Центральную избирательную комиссию (CVK) поступило семь заявлений о роспуске Сейма. Необходимо будет собрать 150 тысяч подписей граждан. Затем в течение трех месяцев CVK должна будет провести голосование. Теоретически выборы и референдум могут состояться одновременно. Однако на данный момент этому мешают технические ограничения, поскольку будущая электронная онлайн-система регистрации избирателей предназначена только для выборов в Европарламент, сообщает программа Nekā personīga.
Если Латвия не создаст новую систему до выборов в Европарламент, страна вернется к сценарию 90-х годов
В конце прошлого года Центральную избирательную комиссию сотряс скандал. В поле зрения KNAB попали несколько сотрудников комиссии, в том числе председатель Кристине Берзиня. KNAB считал, что при организации муниципальных выборов 2021 года у государства могли украсть 40 000 евро. Расследование все еще продолжается.
CVK долгое время страдала из-за недостаточного финансирования. В целях обеспечения политической независимости комиссия не подчиняется ни Сейму, ни правительству.
Она полностью автономна, и никто не представляет ее в правительстве. В результате скандала и проблем, возникших за эти годы, премьер-министр Кариньш издал очередную резолюцию Министерству юстиции с просьбой пересмотреть вопрос о том, следует ли включать CVK в состав какого-либо министерства. Министерство пришло к выводу, что этого делать не следует.
Самым актуальным вопросом повестки дня являются выборы в Европарламент следующим летом. Предыдущий глава CVK заявляла, что из-за нехватки ресурсов комиссия зависит от частных предпринимателей в предоставлении IT-систем. Сейм поручил найти решение, но не выделил для этого дополнительных ресурсов.
Чтобы граждане могли свободно выбирать избирательный участок на выборах в Европарламент, которые запланированы на июнь, в стране создается электронный онлайн-реестр избирателей. Опыт разработки подобной системы отсутствует, так как долгое время это делал частный предприниматель.
Если его не удастся реализовать до выборов, то, скорее всего, государство вернется к сценарию 90-х годов, когда голосовать можно было только на конкретном участке.
Ни одно ведомство не хотело брать на себя ответственность за обеспечение выборов IT-системами. В итоге летом этого года было принято решение, что этим должны заниматься два министерства - Министерство внутренних дел и Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM). Ответственность за проведение выборов была возложена на Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) и на Государственное агентство регионального развития.
Учитывая, что долгое время за техническое проведение выборов отвечал один частный бизнесмен, у госструктур нет опыта создания подобных систем. Каждые выборы имели свой модуль. Это означает, что система регистрации избирателей, использованная, например, на муниципальных выборах 2021 года, отличалась от той, которая использовалась на прошлогодних выборах в Сейм.
Разработка системы может занять до полутора лет. В начале года CVK предупреждала, что она может быть не готова к выборам 2024 года. Учреждение по предотвращению инцидентов в области безопасности информационных технологий CERT также предупредило, что безопасность системы необходимо тестировать не менее полугода.
Компания SOAAR в течение многих лет предоставляла IT-услуги на выборах. Теперь она попала в поле зрения KNAB. SOAAR также готова участвовать в поставке системы для выборов в Европарламент. Расследование KNAB не помешает компании участвовать в закупке, но, скорее всего, исключит ее из-за репутационных рисков.
CVK до сих пор не выплатила компании SOAAR всю сумму за выборы в Сейм 2022 года. Глава CVK отмечает, что вопрос оплаты находится в ведении Управления по делам гражданства и миграции.
Глава PMLP Майра Розе объясняет, что компания не получила оплату потому, что, помимо расследования KNAB, Бюро внутренней безопасности также ведет расследование в отношении некоторых сотрудников PMLP.
Разработкой нового электронного реестра избирателей в режиме онлайн в настоящее время занимается PMLP. Они не будут сами создавать IT-систему, а отдадут ее на аутсорсинг.
Майра Розе не раскрывает, сколько будет стоить система, поскольку переговоры с предпринимателями еще продолжаются. Новая система будет готова в феврале. Она не будет лучше предыдущих, потому что тоже будет подстроена только под одни выборы.
После выборов в Европарламент ответственность за ведение реестра избирателей будет передана Государственному агентству регионального развития при VARAM. Это разрешит давнюю дискуссию о том, кто должен нести ответственность за IT-решения для выборов. У агентства большие планы - оно собирается создать единую систему, которую можно будет использовать для всех выборов и референдумов.
Ивета Кажока, директор и ведущий научный сотрудник аналитического центра Providus, убеждена, что государственные учреждения должны осознать свои возможности и подготовиться к сценарию, когда IT-система не будет создана вовремя.
Тогда, возможно, придется вернуться к сценарию 90-х годов, когда голосовать можно было только на определенном участке. В PMLP уверяют, что готовы к такому сценарию в случае необходимости.
На 2024 год Управлению по делам гражданства и миграции выделено более 300 тысяч евро на обеспечение выборов в Европарламент. Учреждение запросило у правительства дополнительный миллион на поддержание электронной онлайн-системы регистрации избирателей.
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