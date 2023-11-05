Если Латвия не создаст новую систему до выборов в Европарламент, страна вернется к сценарию 90-х годов

CVK до сих пор не выплатила компании SOAAR всю сумму за выборы в Сейм 2022 года. Глава CVK отмечает, что вопрос оплаты находится в ведении Управления по делам гражданства и миграции.

Глава PMLP Майра Розе объясняет, что компания не получила оплату потому, что, помимо расследования KNAB, Бюро внутренней безопасности также ведет расследование в отношении некоторых сотрудников PMLP.

Разработкой нового электронного реестра избирателей в режиме онлайн в настоящее время занимается PMLP. Они не будут сами создавать IT-систему, а отдадут ее на аутсорсинг.

Майра Розе не раскрывает, сколько будет стоить система, поскольку переговоры с предпринимателями еще продолжаются. Новая система будет готова в феврале. Она не будет лучше предыдущих, потому что тоже будет подстроена только под одни выборы.

После выборов в Европарламент ответственность за ведение реестра избирателей будет передана Государственному агентству регионального развития при VARAM. Это разрешит давнюю дискуссию о том, кто должен нести ответственность за IT-решения для выборов. У агентства большие планы - оно собирается создать единую систему, которую можно будет использовать для всех выборов и референдумов.

Ивета Кажока, директор и ведущий научный сотрудник аналитического центра Providus, убеждена, что государственные учреждения должны осознать свои возможности и подготовиться к сценарию, когда IT-система не будет создана вовремя.

Тогда, возможно, придется вернуться к сценарию 90-х годов, когда голосовать можно было только на определенном участке. В PMLP уверяют, что готовы к такому сценарию в случае необходимости.

На 2024 год Управлению по делам гражданства и миграции выделено более 300 тысяч евро на обеспечение выборов в Европарламент. Учреждение запросило у правительства дополнительный миллион на поддержание электронной онлайн-системы регистрации избирателей.