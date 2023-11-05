Вс, 5.11.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

ЦАХАЛ: город Газа полностью окружен, сектор разделен на Север Газы и Юг Газы

BBC News Русская служба
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
BBC
Боевой танк «Меркава» ЦАХАЛа маневрирует в районе границы с сектором Газа, юг Израиля, 13 октября 2023 года.
Боевой танк «Меркава» ЦАХАЛа маневрирует в районе границы с сектором Газа, юг Израиля, 13 октября 2023 года. Фото: EPA / ATEF SAFADI

Глава пресс-службы ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что Армия обороны Израиля полностью "окружила" город Газа.

Израильские силы достигли береговой линии, фактически разделив сектор на "Север Газы и Юг Газы", сказал он.

При этом он подчеркнул, что Израиль по-прежнему оставляет «пропускной коридор» для жителей северного сектора Газа и города Газа, чтобы они могли избежать военных действий и уйти на юг.

"Израиль продолжит энергичные атаки и продолжит активизировать нашу наземную операцию на севере сектора Газа и в большом городе Газа", - добавил Хагари.

Точных данных о том, когда именно войска ЦАХАЛ намерены войти в город, нет, но ожидается, что эта операция начнется в течение 48 часов.

Ранее Русская служба BBC сообщала, что Армия обороны Израиля заявила, что ее силы полностью возьмут в кольцо город Газу в течение 48 часов и начнут операцию непосредственно внутри города.

Целью операции будет ликвидация боевиков ХАМАС, уничтожение их тоннелей, а также военных и гражданских объектов группировки.

В ЦАХАЛ считают, что ХАМАС можно уничтожить, но на это может понадобиться длительное время: от нескольких месяцев до года. Эта операция предполагает медленные и аккуратные действия. Кроме того, военные отметили, что на данном этапе операции армия не станет заходить в тоннели, исходя из того, что они, скорее всего, заминированы. Входы будут контролироваться снаружи силами спецназа.

В том случае, если будут получены разведданные о целесообразности уничтожения тоннелей, ВВС Израиля нанесут удар с воздуха.

Приказа нанести удар по больнице Аль-Шифа, под которой, как считает разведка, скрываются многие высокопоставленные деятели ХАМАС, пока отдано не было.

Однако представители ЦАХАЛ не исключили возможности такой операции.

BBC
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх