ЦАХАЛ: город Газа полностью окружен, сектор разделен на Север Газы и Юг Газы

Израильские силы достигли береговой линии, фактически разделив сектор на "Север Газы и Юг Газы", сказал он.

При этом он подчеркнул, что Израиль по-прежнему оставляет «пропускной коридор» для жителей северного сектора Газа и города Газа, чтобы они могли избежать военных действий и уйти на юг.

"Израиль продолжит энергичные атаки и продолжит активизировать нашу наземную операцию на севере сектора Газа и в большом городе Газа", - добавил Хагари.

Точных данных о том, когда именно войска ЦАХАЛ намерены войти в город, нет, но ожидается, что эта операция начнется в течение 48 часов.

Ранее Русская служба BBC сообщала, что Армия обороны Израиля заявила, что ее силы полностью возьмут в кольцо город Газу в течение 48 часов и начнут операцию непосредственно внутри города.

Целью операции будет ликвидация боевиков ХАМАС, уничтожение их тоннелей, а также военных и гражданских объектов группировки.

В ЦАХАЛ считают, что ХАМАС можно уничтожить, но на это может понадобиться длительное время: от нескольких месяцев до года. Эта операция предполагает медленные и аккуратные действия. Кроме того, военные отметили, что на данном этапе операции армия не станет заходить в тоннели, исходя из того, что они, скорее всего, заминированы. Входы будут контролироваться снаружи силами спецназа.

В том случае, если будут получены разведданные о целесообразности уничтожения тоннелей, ВВС Израиля нанесут удар с воздуха.

Приказа нанести удар по больнице Аль-Шифа, под которой, как считает разведка, скрываются многие высокопоставленные деятели ХАМАС, пока отдано не было.