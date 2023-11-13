"Прожив год здесь, я счастлива, что мы это сделали". Украинцы, сменившие Москву на Ригу

"В Риге я себя чувствую отчасти как дома, так сложились звезды. Когда мы думали, куда нам переезжать, я посмотрела "Орел и решка". И там было как раз про Ригу, что это смесь Днепра и Львова. Муж у меня из Львова, а я из Днепра", - говорит Анастасия Лёвина, которая уже год живет в Риге и служит в Рижском театре им. Чехова. Когда началась полномасштабная война, они с мужем Вадимом Николайчуком жили в Москве и строили актерскую карьеру.
Анастасия и Вадим - граждане Украины. Для Анастасии было мечтой учиться у Константина Райкина в Москве, куда она в итоге попала. Со своим будущим мужем девушка познакомилась во время совместной работы. "На тот момент мне так казалось, что это лучшее место, чтобы построить актерскую карьеру. Он работал на Таганке, я - в "Сатириконе", - рассказывает Анастасия.
После начала полномасштабной войны России в Украине оба сильно разочаровались в месте, где жили, и людях, которые их окружали.
"Первое время я жила в иллюзии, что мы можем что-то изменить внутри. То есть, находясь там, мы будем выходить, мы всех спасем, мы остановим, мы же здесь. Вот же он - здесь, вот Кремль. Мы же как-то можем, наверно, это все остановить. Но это все была иллюзия, потому что мы приходили на протесты, там очень мало людей, и было понятно, что ты ничего не остановишь внутри.
Просто не с кем, и что часть даже тех, с кем ты общался, они как-то даже "Ну, держись, но как бы все правильно". И это было ужасно", - делится девушка.
Ее муж Вадим разделял те же чувства: "В принципе, наше окружение там было достаточно адекватным. Нас окружали люди понимающие, не согласные с этим. Но это настолько инфантильные и аморфные люди, которые могут это только обсуждать.
Они не готовы это менять, они не готовы с этим ничего делать. Они это обсуждают шепотом, чтобы никто не услышал".
В Ригу они переехали вместе с бабушкой после того, как им ответили из Рижского театра имени Чехова. Сейчас Анастасию можно увидеть в таких спектаклях, как "Робин Гуд", "Собачье сердце", "Граф Монте-Кристо", "Почтисчастье", "Маленький принц", "Новогодний рейс" и других.
Спасаясь от войны, из Украины к ним приехала тетя с племянником, а после - мама Анастасии с отчимом. Всего их здесь уже восемь человек.
"Мы первые дни долго не могли привыкнуть, что можно ходить и обсуждать все", - отмечает Вадим. Им нравится, что в Латвии есть возможность для дискуссии.
Супруги учат латышский язык. Вадим сейчас сдает на А2, а Анастасия - на B1 и планирует сдать на B2. "Хотелось бы, чтобы больше людей учили и знали латышский язык. Потому что я убеждена, что, если ты живешь в этой стране, ты должен знать государственный язык. Это уважение.
Я не говорю о том, что это уважение к стране, это уважение в первую очередь к самому себе, потому что ты в этой стране живешь, и эта страна - Латвия", - подытоживает Анастасия.
Анастасия Лёвина и Вадим Николайчук - новые герои проекта "Мы здесь".
"Мы здесь" - это истории о людях, вынужденных бежать от войны в Украине или от репрессивных режимов в России и Беларуси. Проект реализован совместно с даугавпилсским изданием "Чайка". Герои "Чайки" - люди, переехавшие в Даугавпилс и Латгалию, герои RUS TVNET - те, кто сейчас находится в Риге и окрестностях.
Все вышедшие истории можно прочитать и посмотреть в разделе "Мы здесь".
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