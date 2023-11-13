"Прожив год здесь, я счастлива, что мы это сделали". Украинцы, сменившие Москву на Ригу

Анастасия и Вадим - граждане Украины. Для Анастасии было мечтой учиться у Константина Райкина в Москве, куда она в итоге попала. Со своим будущим мужем девушка познакомилась во время совместной работы. "На тот момент мне так казалось, что это лучшее место, чтобы построить актерскую карьеру. Он работал на Таганке, я - в "Сатириконе", - рассказывает Анастасия.

"Первое время я жила в иллюзии, что мы можем что-то изменить внутри. То есть, находясь там, мы будем выходить, мы всех спасем, мы остановим, мы же здесь. Вот же он - здесь, вот Кремль. Мы же как-то можем, наверно, это все остановить. Но это все была иллюзия, потому что мы приходили на протесты, там очень мало людей, и было понятно, что ты ничего не остановишь внутри.