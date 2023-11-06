Видео ⟩ В аэропорту Парижа прошла коллективная мусульманская молитва. Разразился скандал

В воскресенье в социальных сетях распространились изображения из терминала B2 парижского аэропорта Шарль-де-Голль, на которых видна коллективная молитва около 30 человек перед вылетом в Иорданию.

Война между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС усилила напряженность во Франции, где проживают крупные мусульманские и еврейские общины.

🇫🇷 FLASH - Une prière collective musulmane ayant eu lieu hier à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle suscite la polémique. Cette photo diffusée par Noëlle Lenoir, ancienne ministre des Affaires étrangères, se demande ce que fait le PDG des Aéroports de Paris "quand son aéroport se… pic.twitter.com/KCpEF9hdwO — AlertesInfos (@AlertesInfos) November 6, 2023

Министр транспорта Франции Клеман Бон заявил на платформе Х, что руководство аэропорта несет полную ответственность за соблюдение правил, и пообещал строгие меры.

Франция - строго светская страна, и в общественных местах, включая школы и аэропорты, существуют ограничения на выражение веры.

В аэропорту Шарль-де-Голль имеются специальные закрытые зоны для людей, желающих помолиться. Представитель французского оператора аэропорта Aeroports de Paris (ADP) заявил, что полиции дано указание не допускать повторения подобных коллективных молитв. Депутат от правящей партии Астрид Паносяна-Буве сообщила, что власти должны соблюдать "правила, действующие во Франции, в том числе в аэропортах".

Фото коллективной молитвы также поделился в соцсетях бывший государственный министр Франции по европейским делам Ноэль Ленуар, подписав его: "Что делает глава Aeroports de Paris, когда его аэропорт превращают в мечеть? Изменение статуса официальное?"