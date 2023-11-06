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Фото ⟩ От рока до пост-панка. Смотрите, как рижане отрывались на рок-фестивале!

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STH Fest
STH Fest Фото: Maksims Šesterikovs/ пресс-фото

В пятницу, 3 ноября в клубе LASKA V21 в Риге прошел рок-концерт STH FEST. На сцену вышли 5 местных групп. Помимо музыки, гостей ждут конкурсы и интерактивная программа.

Музыкальное объединение STH Production провело первое мероприятие за последние 10 лет. 

На сцену вышли 5 рижских групп - ANAIT, Askin, Takmodno, MONEYTRASH и СерыйWolk.

Выступление каждой из команд собрало большое количество зрителей и фанаток.

Приятно удивили девушки - ANAIT и Askin. Если в случае с ANAIT зрители подпевали таким хитам, как "На заре" и "Закрой за мной дверь", то во время сета Askin - толпа неистовала. Стоящие перед сценой поклонницы с точностью знали треки из оригинального репертуара. 

Кроме концерта, на фестивале можно было купить мерч, сделать татуировку и поучаствовать в конкурсах. 

Галерея: STH FEST

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