Фото ⟩ От рока до пост-панка. Смотрите, как рижане отрывались на рок-фестивале!

В пятницу, 3 ноября в клубе LASKA V21 в Риге прошел рок-концерт STH FEST. На сцену вышли 5 местных групп. Помимо музыки, гостей ждут конкурсы и интерактивная программа.
Музыкальное объединение STH Production провело первое мероприятие за последние 10 лет.
На сцену вышли 5 рижских групп - ANAIT, Askin, Takmodno, MONEYTRASH и СерыйWolk.
Выступление каждой из команд собрало большое количество зрителей и фанаток.
Приятно удивили девушки - ANAIT и Askin. Если в случае с ANAIT зрители подпевали таким хитам, как "На заре" и "Закрой за мной дверь", то во время сета Askin - толпа неистовала. Стоящие перед сценой поклонницы с точностью знали треки из оригинального репертуара.
Кроме концерта, на фестивале можно было купить мерч, сделать татуировку и поучаствовать в конкурсах.
Галерея: STH FEST
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