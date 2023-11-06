Фото ⟩ От рока до пост-панка. Смотрите, как рижане отрывались на рок-фестивале!

Приятно удивили девушки - ANAIT и Askin. Если в случае с ANAIT зрители подпевали таким хитам, как "На заре" и "Закрой за мной дверь", то во время сета Askin - толпа неистовала. Стоящие перед сценой поклонницы с точностью знали треки из оригинального репертуара.