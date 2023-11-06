Фото ⟩ В тракторах из Беларуси обнаружили почти 130 тыс. контрабандных сигарет

3 ноября 2023 года в пункт таможенного контроля Индра вошел грузовой поезд из Беларуси, состав которого был проверен с помощью рентгеновского аппарата контроля транспортных средств. Анализируя изображения сканов, таможенники заподозрили наличие в контейнерах, с помощью которых перевозился груз - тракторы - незадекларированного товара.

В ходе углубленного контроля, проведенного совместно с должностными лицами Государственной пограничной службы, было установлено, что в конструкциях трактора, на сиденьях и на полу контейнеров между колесами находились пачки сигарет.

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В результате контроля изъято 6480 пачек сигарет NZ и Queen с акцизными марками Республики Беларусь.

Материалы дела были переданы в Управление налоговой и таможенной полиции СГД для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Подобным способом - используя трактор как тайник для контрабанды - предпринималась попытка провезти сигареты в Латвию и раньше. Около двух месяцев назад, в конце августа, в тракторе, привезенном из Беларуси, было обнаружено 100 тысяч сигарет или 5 тысяч пачек тех же сигарет NZ и Queen.

За девять месяцев года было выявлено 6,87 миллиона контрабандных сигарет.