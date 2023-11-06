Под Киевом погиб помощник главкома ВСУ. Взорвался один из полученных им подарков

В селе Чайки Киевской области Украины в результате взрыва гранаты погиб помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков, пишет "Медуза" со ссылкой на "Украинскую правду" и источники в правоохранительных органах страны.
Информацию подтвердил сам Залужный. "Невыразимая боль и тяжелая потеря для ВСУ и меня лично. Сегодня при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье", - заявил главком армии Украины.
Представитель МВД Украины Марьяна Рева заявила, что в селе Чайки "у себя дома в результате неосторожного обращения с боеприпасом погиб 39-летний военный , пишет "Украинская правда". Источник издания сообщает, что при осмотре квартиры было обнаружено еще пять целых гранат.
Жена Частякова рассказала правоохранительным органам, что граната, которая взорвалась в руках ее супруга, была в подарочном пакете, который тот принес домой. По словам источника "Украинской правды", который пересказывает слова жены погибшего, тот принес подарочный пакет с бутылкой спиртного и рюмками в виде гранат. Во время открытия пакета произошел взрыв.
Источник издания "Страна" сообщил, что взрыв произошел в частном доме в селе Петропавловская Борщаговка. По сообщению издания, сын Частякова Глеб получил рваные раны лица, его дочь не пострадала. Собеседник "Страны" также рассказал, что взрыв произошел при открытии одного из подарков.
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