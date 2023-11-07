Медики предупреждают: сильная одышка после небольшой нагрузки может говорить о серьезном заболевании

Основными симптомами стенокардии являются боль в груди, ощущение сдавливания, покалывание, которое происходит в грудной клетке, но может также отдавать в левую руку, верхнюю часть живота, спину или нижнюю челюсть. При стенокардии также может возникнуть ощущение одышки, может учащаться сердцебиение, возможны обмороки или резкая слабость.

Дискомфорт возникает при физических нагрузках, на фоне сильного эмоционального напряжения, иногда также при пребывании в холодном или жарком месте. Причина - недостаток кислорода и питательных веществ в сердечной мышце. Все это происходит потому, что сердечная мышца выполняет больше работы и ей требуется больше крови, а суженные вены не могут обеспечить необходимое кровоснабжение.

Дискомфорт часто проходит за пять минут, если человек может отдохнуть или же принять нитроглицерин. Когда сердечной мышце больше не нужно много крови, суженные вены снова могут обеспечить необходимый кровоток.

Если боль очень сильная или жалобы не утихают в течение пяти минут, возможно, это инфаркт.

Что делать, если у вас приступ стенокардии?