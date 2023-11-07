В Лимбажи мужчина забрался на самую высокую в городе постройку - башню связи

Мужчина провел на принадлежащей LMT башне связи более часа.

Его действия привлекли внимание окружающих.

Очевидец произошедшего Айвар рассказал, что мужчина не останавливался, пока не достиг самого шпиля башни.

Вниз он спустился только после длительных переговоров с полицией.

В свою очередь жители дома напротив указали, что это уже не первый раз, когда мужчина увлекается "скалолазанием", что вызывало широкий резонанс.

В Государственной полиции указали, что мужчина в данный момент находится в специализированном лечебном учреждении.

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