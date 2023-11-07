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На части Южного моста будет снижена максимальная скорость движения

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Южный мост
Южный мост Фото: Evija Trifanova/LETA

С пятницы, 10 ноября, на зимний период на Южном мосту со стороны улицы Славу будет снижена разрешенная скорость движения - с 70 до 50 километров в час, сообщает агентство LETA.

Скорость движения снизят на участке от улицы Маскавас до съезда на улицу Лубанас и на другой стороне проезжей части моста - от улицы Лубанас до съезда на улицу Пиедруяс.

Снижение разрешенной скорости движения - ежегодное мероприятие, цель которого - повысить безопасность движения на эстакадах моста в зимний период.

Смену дорожных знаков планируется осуществить с 10 до 14 часов.

Водителей призывают быть внимательными и следить за изменениями в организации движения.

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