На части Южного моста будет снижена максимальная скорость движения

Скорость движения снизят на участке от улицы Маскавас до съезда на улицу Лубанас и на другой стороне проезжей части моста - от улицы Лубанас до съезда на улицу Пиедруяс.

Снижение разрешенной скорости движения - ежегодное мероприятие, цель которого - повысить безопасность движения на эстакадах моста в зимний период.

Смену дорожных знаков планируется осуществить с 10 до 14 часов.

Водителей призывают быть внимательными и следить за изменениями в организации движения.