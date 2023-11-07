Чудо перед Рождеством: в Риге выступит легенда мировой оперы Анне Софи фон Оттер

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Кармен появилась в ее репертуаре не сразу. Как и положено умной певице, заботящейся о своем сценическом долголетии, Анне Софи начинала с опер Монтеверди и Глюка, Генделя, Люлли и, конечно же, Моцарта; потом, не отказываясь от этой обворожительной старины, перешла к музыке романтической, а дальше уже к Дебюсси, Равелю, Стравинскому, Бергу, Пуленку, Энеску; она много пела Малера и Рихарда Штрауса, искала (и нашла!) подходы к Вагнеру…

А когда ее универсализм и невероятное чувство стиля были признаны повсеместно и бесповоротно, дала себе полную свободу. Мало кто одинаково хорошо звучит "от Баха до Оффенбаха", но фон Оттер преодолела и эти границы. Решила отдать дань любимой группе ABBA - и на свет появилась пластинка I let the Music Speak. Захотела поработать с поп-звездой Элвисом Костелло - их совместный альбом For the Stars завоевал множество наград. А еще у нее была программа с джазовым пианистом Брэдом Мэлдау. И Terezin: музыка, сочиненная узниками образцового концлагеря в Терезиенштадте, где был и оркестр, и театр, и детские оперные представления… пока всех не убили.

Анне Софи фон Оттер обрела статус культовой певицы. Практически все ее знаменитые коллеги, достигнув определенного возраста, покидают театр и сосредотачиваются на камерном музицировании. Однако композиторы объявили бойкот общепринятым правилам: они стали писать оперы в расчете на шведскую звезду. Только за последние годы Анне Софи участвовала в трех мировых премьерах: "Ангеле-истребителе" Томаса Адеса в лондонском Ковент-Гардене, "Осенней сонате" Себастиана Фагерлунда в Национальной опере Финляндии и "Меланхолии" Микаэла Карлссона в Королевской опере Швеции. В нынешнем сезоне она поет Графиню в "Пиковой даме" Чайковского и Марселину в "Свадьбе Фигаро" Моцарта, Аделаиду в "Арабелле" Штрауса, Графиню Гешвиц в "Лулу" Берга, Оттавию в "Коронации Поппеи" Монтеверди, дает множество концертов - и один из них, предрождественский, 12 декабря в Риге. С пианистом Лейфом Канер-Лидстремом и со своим сыном, гитаристом Фабианом Фредрикссоном.

Будет чудесная старинная музыка. И будут те песни, которые на Рождество поет весь христианский мир, но Анне Софи фон Оттер поет их как умеет только она: волшебно.