Чудо перед Рождеством: в Риге выступит легенда мировой оперы Анне Софи фон Оттер

Анне Софи фон Оттер - явление, причем явление непостижимое. Одна из лучших певиц в истории Швеции, лауреат бесчисленного множества премий, среди которых две Grammy Award, обладательница колоссальной дискографии, созданной на протяжении четырех десятилетий, она давно могла бы почивать на лаврах и вспоминать свои триумфы на самых знаменитых сценах мира. 12 декабря в Большой гильдии в ее исполнении прозвучат Бах, Перселл, Куперен и… рождественские песни.
Ее удивительное меццо-сопрано не теряет силы и свежести, и композиторы по-прежнему пишут для нее партии - совсем недавно, в конце октября, Анне Софи вышла на сцену Королевской оперы Швеции в мировой премьере "Меланхолии" Микаэла Карлссона по фильму Ларса фон Триера.
Женщина с внешностью скандинавской кинозвезды или богини из небесного града Асгарда - что, собственно, одно и то же; аристократка, дочь дипломата и правнучка премьер-министра, Анне Софи фон Оттер сделала фантастическую карьеру в той области, где не помогут ни внешность, ни родословная - в академической музыке.
Сначала у нее все шло как по учебнику. После Королевской высшей музыкальной школы в Стокгольме и Гилдхоллской школы музыки и драмы в Лондоне Анне Софи вошла в труппу Оперы Базеля и стала там примадонной. Ее быстро заметили интенданты других театров, и вскоре от лестных предложений уже не было отбоя. Лондон, Нью-Йорк, Париж, Вена, Берлин, Мюнхен, Чикаго, Женева, Экс-ан-Прованс, Зальцбург…
В тридцать лет фон Оттер заключила эксклюзивный контракт с престижнейшим звукозаписывающим лейблом Deutsche Grammophon. Она пела в спектаклях по всему миру, давала сольные концерты, участвовала в исполнении вокально-симфонических произведений, выступала и записывалась с дирижерами-титанами, дирижерами-легендами - Карлосом Клайбером и Клаудио Аббадо, Джузеппе Синополи и Николасом Арнонкуром, сэром Саймоном Рэттлом и сэром Джоном Элиотом Гардинером. Рецензенты писали, что ее голос сладок, как мед, а музыкальность поразительна; слушатели ахали, когда во время исполнения Хабанеры в "Кармен" она закуривала сигару - действительно закуривала, без всякого обмана!
Кармен появилась в ее репертуаре не сразу. Как и положено умной певице, заботящейся о своем сценическом долголетии, Анне Софи начинала с опер Монтеверди и Глюка, Генделя, Люлли и, конечно же, Моцарта; потом, не отказываясь от этой обворожительной старины, перешла к музыке романтической, а дальше уже к Дебюсси, Равелю, Стравинскому, Бергу, Пуленку, Энеску; она много пела Малера и Рихарда Штрауса, искала (и нашла!) подходы к Вагнеру…
А когда ее универсализм и невероятное чувство стиля были признаны повсеместно и бесповоротно, дала себе полную свободу. Мало кто одинаково хорошо звучит "от Баха до Оффенбаха", но фон Оттер преодолела и эти границы. Решила отдать дань любимой группе ABBA - и на свет появилась пластинка I let the Music Speak. Захотела поработать с поп-звездой Элвисом Костелло - их совместный альбом For the Stars завоевал множество наград. А еще у нее была программа с джазовым пианистом Брэдом Мэлдау. И Terezin: музыка, сочиненная узниками образцового концлагеря в Терезиенштадте, где был и оркестр, и театр, и детские оперные представления… пока всех не убили.
Анне Софи фон Оттер обрела статус культовой певицы. Практически все ее знаменитые коллеги, достигнув определенного возраста, покидают театр и сосредотачиваются на камерном музицировании. Однако композиторы объявили бойкот общепринятым правилам: они стали писать оперы в расчете на шведскую звезду. Только за последние годы Анне Софи участвовала в трех мировых премьерах: "Ангеле-истребителе" Томаса Адеса в лондонском Ковент-Гардене, "Осенней сонате" Себастиана Фагерлунда в Национальной опере Финляндии и "Меланхолии" Микаэла Карлссона в Королевской опере Швеции. В нынешнем сезоне она поет Графиню в "Пиковой даме" Чайковского и Марселину в "Свадьбе Фигаро" Моцарта, Аделаиду в "Арабелле" Штрауса, Графиню Гешвиц в "Лулу" Берга, Оттавию в "Коронации Поппеи" Монтеверди, дает множество концертов - и один из них, предрождественский, 12 декабря в Риге. С пианистом Лейфом Канер-Лидстремом и со своим сыном, гитаристом Фабианом Фредрикссоном.
Будет чудесная старинная музыка. И будут те песни, которые на Рождество поет весь христианский мир, но Анне Софи фон Оттер поет их как умеет только она: волшебно.
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