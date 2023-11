Чудо перед Рождеством: в Риге выступит легенда мировой оперы Анне Софи фон Оттер

А когда ее универсализм и невероятное чувство стиля были признаны повсеместно и бесповоротно, дала себе полную свободу. Мало кто одинаково хорошо звучит "от Баха до Оффенбаха", но фон Оттер преодолела и эти границы. Решила отдать дань любимой группе ABBA - и на свет появилась пластинка I let the Music Speak. Захотела поработать с поп-звездой Элвисом Костелло - их совместный альбом For the Stars завоевал множество наград. А еще у нее была программа с джазовым пианистом Брэдом Мэлдау. И Terezin: музыка, сочиненная узниками образцового концлагеря в Терезиенштадте, где был и оркестр, и театр, и детские оперные представления… пока всех не убили.