ФРГ разместит в Литве два танковых батальона

Германия выбрала подразделения, из которых будет сформирована 42 танковая бригада бундесвера для постоянного размещения в Литве. Как сообщило в понедельник, 6 ноября, министерство обороны ФРГ, в состав новой бригады войдут 122-й танково-гренадерский батальон из Баварии и 203-й танковый батальон из Северного Рейна-Вестфалии. На место этих подразделений в Германии будут передислоцированы новые части, отметил глава Минобороны Борис Писториус (Boris Pistorius).

В июне во время визита в Вильнюс он объявил, что Германия готова на постоянной основе разместить в Литве бригаду бундесвера численностью около 4000 человек. Согласно графику Минобороны ФРГ, передовая группа должна отправиться из Германии в Литву во втором квартале 2024 года, а штаб формирования танковой бригады - в четвертом квартале 2024 года. В октябре Писториус сообщал, что новая литовская бригада должна быть "официально введена в строй" к началу 2025 года.

В настоящее время Германия возглавляет боевую группу передового расширенного присутствия НАТО в Литве. В стране размещены порядка 1500 солдат бундесвера. При этом большая часть военнослужащих дислоцирована в состоянии готовности в ФРГ. Участие немецких солдат в боевой группе НАТО на основе ротации продолжится и после размещения новой танковой бригады в Литве, отметили в Минобороны ФРГ.