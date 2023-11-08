Экзамен на А2. Три истории сениоров, сдававших латышский для продления ВНЖ

Общественное обсуждение ситуации с экзаменом по государственному языку становится особенно бурным, когда речь заходит о людях старшего возраста. Многие считают, что требовать этого от людей в возрасте 60-70 лет - это слишком, пишет "Чайка".
Вкладом в это обсуждение могут стать три истории от реальных людей - Елены, Людмилы и Ларисы, - прошедших подготовку к экзамену в группе, специально созданной для людей старшего возраста.
Разные курсы - разный результат
"Я сдала экзамен со второго раза, а на учебу пришла практически без знания латышского - рассказывает Елена. - Я уже сорок лет живу именно в Даугавпилсе. В нашем городе латышская речь, скорее, редкость. И куда ни придешь, все переходят на русский, если видят, что по-латышски ты не понимаешь. Даже для работы, так получилось, не возникало необходимости знать язык".
Женщина признается, что когда в сентябре 2022 года приняли поправки к Закону об иммиграции, обязывающие сдавать латышский язык на категорию А2 для получения ПМЖ, она около месяца не воспринимала эту новость всерьез. Но потом поняла, что "это теперь закон, что его придется выполнzть и что это никак не катастрофа".
Приняв решение учить и сдавать язык, Елена записалась на платные курсы. Но там учеба не задалась.
Женщина говорит, что и преподаватели постоянно менялись, и общее настроение, атмосфера были "несерьезными". В общем, ничего Елена, по ее словам, на этих курсах не получила, хоть и посещала их исправно три месяца - дважды в неделю по полтора часа.
По ее мнению, такого количества учебных часов в неделю категорически мало - от занятия к занятию успеваешь забыть все, что проходили.
Три часа каждый будний день - вот такой режим женщина оценивает как оптимальный. И добавляет, что наряду с такими занятиями в учебном классе она еще и самостоятельно занималась дома по два часа ежедневно.
Учебный центр именно с таким графиком обучения Елена нашла отнюдь не по рекламе платных курсов или индивидуальных занятий.
"Меня выручили девочки с Биржи труда, - делится Елена. - Я там записывалась на компьютерные курсы, но они мне предложили и курсы латышского языка. И от биржи меня и послали уже на вот эти курсы по три часа пять дней в неделю - бесплатно" (курсы для безработных, на которые отправляют от Биржи труда, оплачиваются государством).
На этот раз Елена осталась очень довольна своим педагогом. Она рассказывает, что в группе было немало людей в стрессе, на нервах - от того, что язык вот так "внезапно" надо сдавать, от страха перед экзаменом.
Не обходилось без людей, настроенных агрессивно. Но педагог оказалась на высоте не только как учитель латышского - тактично привела группу в нужный настрой. И объяснить сумела, что учиться действительно нужно, и преподавала очень хорошо.
"Кстати сказать, к языкам у меня никаких способностей нет, - признается Елена. - Они у меня, как говорится, не идут. Склад ума у меня не гуманитарный, больше технический. Английский в школе учила с большим трудом, и карьера с языками никак не была связана - и в этом смысле ситуация не изменилась".
Сдавать экзамен в первый раз Елена ходила как раз после первых платных трехмесячных курсов - и провалила. Считает, что это произошло из-за слабого знания грамматики в принципе - в памяти со школьных времен ничего не осталось, а на курсах этот пробел не восполнили. А вот после курсов от биржи пошла сдавать снова - и сдала.
При первой попытке препятствием стало и общее волнение, незнание самой процедуры экзамена и как следствие - нехватка времени даже на то, чтобы вспомнить имеющиеся знания. Вторая сдача прошла куда более спокойно, уверенно.
Елена считает, что остроту всей этой ситуации придало несерьезное отношение: "Семь месяцев - это реальный срок, но я еще три потратила на первые курсы, которые себя не оправдали. И в итоге я, конечно, успела, но вот те, кто тянул, и тянул, и тянул - и в какой-то момент у таких людей стресса стало намного больше".
Елена одобрительно оценивает то, что срок сдачи экзамена продлили на два года. Опираясь на свой опыт, она считает, что этого времени должно всем хватить.
Женщина также отмечает, что изучение языка отнюдь не стало для нее мероприятием исключительно формальным, "для галочки". "Я иногда себя ловлю на мысли, что вот я, допустим, делаю какие-то действия и думаю, как об этом сказать по-латышски? Да-да. Проговариваю про себя - правда, я не уверена, что это правильно, но все равно мысленно проговариваю".
"Продолжала бы учить, если были бы бесплатные курсы"
Людмила встретила новость об экзамене, уже зная язык на определенном уровне, достаточном для простого общения. То обстоятельство, на которое часто ссылаются как на одно из главных препятствий - дефицит общения на латышском в Даугавпилсе, - в случае Людмилы как-то не сработало.
"Действительно, разговаривать на латышском языке тут в принципе не с кем, - соглашается Людмила. - Но очень давно, когда я обращалась на Биржу труда за работой, там были и курсы латышского языка. И я на них ходила, потому что неправильно это - работать без знания латышского языка. Это было еще до всех этих законов о ПМЖ".
Тогда Людмила сдала экзамены, получила категорию, нужную ей на тот момент для работы, получила и "аплиецибу".
"После экзамена я даже думала на латышском и говорила, - с энтузиазмом вспоминает Людмила. - Группа была тогда очень небольшой, преподаватель был очень хороший".
Людмила подтверждает, что дефицит латышской речи был заметен в Даугавпилсе всегда - но в те времена, когда она оканчивала свои первые курсы, несколько лет назад, с латышской речью на улицах в Даугавпилсе было еще сложнее.
"Сейчас латышскую речь уже стало иногда слышно, а тогда действительно ее практически не было. Если бы у меня было больше возможностей, я общалась бы больше, - признается Людмила. - Никто тут латышским языком, конечно, не "мучает", наоборот, все переходят на русский, даже если ты особо и не настаиваешь, а просто когда видят, что ты не говоришь свободно".
"Аплиециба", полученная тогда, уже недействительна, Людмила со своим российским гражданством уже на пенсии, но для получения ПМЖ снова пошла на экзамен. На всякий случай, чтобы освежить знания, перед экзаменом окончила курсы - на этот раз Людмила оплатила их сама.
"Учиться, чтобы сдать экзамен, я пошла сразу, - рассказывает Людмила. - Сначала это был репетитор, индивидуальные уроки один на один, но качество обучения меня не устроило, я снова выбрала курсы, и там обучение оказалось намного лучше. Плюс мы обучались еще и обращению с компьютером, но эту часть я, в общем, знала и раньше в таком объеме".
Людмила сдала экзамен с первого раза. Оформить пакет документов для получения ПМЖ ей помогли в учебном центре.
Женщина готова была бы продолжить изучение языка и дальше, если бы для этого существовали какие-то бесплатные курсы. Те ресурсы, которыми располагала Людмила, ушли на оплату подготовки к экзамену. Поэтому о дальнейшем платном обучении она пока не думает.
"Смотрела на сестру как на пример"
Лариса рассказывает, что, несмотря на сразу принятое решение заниматься и сдавать, прошла через сильный стресс, но сумела справиться с ним. Она сразу же записалась на курсы, но учебу пришлось прервать из-за болезни. В итоге она училась сама, а также два месяца посещала платные курсы. Помогала Ларисе и ее сестра, которая живет в Юрмале.
"Ее латышский очень хороший - пять месяцев она со мной занималась. Я на сестру смотрела как на пример - она сдала с первого раза, почему я не смогу? Я завела тетрадки, все время записывала - так я лучше запоминаю, много исписала тетрадок".
Предыдущий опыт Ларисы с латышским языком несколько отличался от обычной для Латвии ситуации. Она переселилась в Латвию в 20 лет и в школе латышский не изучала. Зато работала в торговле и даже сдавала в свое время на соответствующий работе уровень языка, в 1994 году. Но знания эти без практики потускнели.
"По работе мне приходилось и общаться, и писать, и работать с документами - все это я могла и умела, но я уже давно на пенсии, эти навыки позабылись, - рассказывает Лариса. - Я живу в Даугавпилсе, тут с общением на латышском сложно, мало где его встретишь".
На этот раз сдать экзамен с первого раза Ларисе не удалось. "В первый раз я не сдала, конечно, более всего из-за стресса. Всё же, так много зависело от этого экзамена… Я к этому моменту еще неуверенно знала, а до этого, до новости об экзамене для ПМЖ, так получилось, что я по собственной воле учила немецкий, и у меня в голове образовалась каша страшнейшая…"
Но со второй попытки Лариса успешно сдала экзамен. Говорит, что с "плеч груз огромный спал", а также что все эти переживания сказались на здоровье - последствия она ощущает до сих пор. Отмечает также, что и финансово ей было непросто выдержать это испытание.
"У меня ушло на это еще и 500 евро. Такие деньги собрать - это же тоже может понадобиться время. Какой-то период я для этого вообще отказывала себе во всем", говорит пожилая женщина, отмечая, что продление срока сдачи до двух лет дает возможность не только язык подтянуть но и деньги подсобрать.
Лариса не против продолжать заниматься, общаться на латышском – но говорит, что в ее окружении таких знакомых нет. И, по ее мнению, в обычной жизни таких ситуаций не так уж много.
Советы для тех, кому еще предстоит сдавать экзамен
Елена, Людмила и Лариса в конце концов успешно сдали латышский для продления ВНЖ. Они делятся советами с теми, кому еще предстоит этот путь:
- не волноваться и настроиться на учебу;
- продвигаться маленькими шажками, но вперед. Не ожидать сразу результата, а начать, запустить сам процесс;
- если что-то непонятно - спрашивать у тех, кто знает;
- искать возможность общаться на латышском - создание языковой среды зависит только от нас самих;
- верить в свои силы и не бояться.
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