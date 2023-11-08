Экзамен на А2. Три истории сениоров, сдававших латышский для продления ВНЖ

"Смотрела на сестру как на пример"

Лариса рассказывает, что, несмотря на сразу принятое решение заниматься и сдавать, прошла через сильный стресс, но сумела справиться с ним. Она сразу же записалась на курсы, но учебу пришлось прервать из-за болезни. В итоге она училась сама, а также два месяца посещала платные курсы. Помогала Ларисе и ее сестра, которая живет в Юрмале.

"Ее латышский очень хороший - пять месяцев она со мной занималась. Я на сестру смотрела как на пример - она сдала с первого раза, почему я не смогу? Я завела тетрадки, все время записывала - так я лучше запоминаю, много исписала тетрадок".

Предыдущий опыт Ларисы с латышским языком несколько отличался от обычной для Латвии ситуации. Она переселилась в Латвию в 20 лет и в школе латышский не изучала. Зато работала в торговле и даже сдавала в свое время на соответствующий работе уровень языка, в 1994 году. Но знания эти без практики потускнели.

"По работе мне приходилось и общаться, и писать, и работать с документами - все это я могла и умела, но я уже давно на пенсии, эти навыки позабылись, - рассказывает Лариса. - Я живу в Даугавпилсе, тут с общением на латышском сложно, мало где его встретишь".