Вт, 7.11.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Мать погибшего в Украине солдата-добровольца: он думал о Латвии, чтобы здесь был мир

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Мать погибшего на Украине солдата-добровольца: он думал о Латвии, чтобы здесь был мир
Мать погибшего на Украине солдата-добровольца: он думал о Латвии, чтобы здесь был мир Фото: Ekrānuzņēmums no LTV sižeta

Во вторник, 7 ноября, павший в Украине солдат-добровонец из Латвии был похоронен на своей родине, в Латвии. 28-летний Виталий, отправляясь в Украину, сказал - я еду защищать вас там, чтобы вам не пришлось пережить это здесь, в Латвии, сообщает программа TV3 Ziņas.

Мать солдата Сандра утверждает, что ее сын всегда был очень позитивным, искренним, ответственным человеком с сильным характером и настроем.

Виталий Смирнов родился и вырос, а позже работал в Латгале. Он с раннего детства был патриотом Латвии и хотел связать свою жизнь с военной службой.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, мужчина решил оставить службу в вооруженных силах и отправился в Украину добровольцем.

Убежденность и понимание того, что защита Латвии начинается в Украине не покидало Виталия все это время. Мужчина воевал на самых тяжелых участках фронта и всегда был на передовой, он также получил Государственную награду Украины.

Солдата похоронили на семейном кладбище рядом с его прадедом. У обоих схожие судьбы. Прадед, возглавлявший отряд борцов за независимость Латвии в Латгале, погиб в боях с оккупантами в 1945 году.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх