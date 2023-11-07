Видео ⟩ Мать погибшего в Украине солдата-добровольца: он думал о Латвии, чтобы здесь был мир

Мать солдата Сандра утверждает, что ее сын всегда был очень позитивным, искренним, ответственным человеком с сильным характером и настроем.

Виталий Смирнов родился и вырос, а позже работал в Латгале. Он с раннего детства был патриотом Латвии и хотел связать свою жизнь с военной службой.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, мужчина решил оставить службу в вооруженных силах и отправился в Украину добровольцем.

Убежденность и понимание того, что защита Латвии начинается в Украине не покидало Виталия все это время. Мужчина воевал на самых тяжелых участках фронта и всегда был на передовой, он также получил Государственную награду Украины.

Солдата похоронили на семейном кладбище рядом с его прадедом. У обоих схожие судьбы. Прадед, возглавлявший отряд борцов за независимость Латвии в Латгале, погиб в боях с оккупантами в 1945 году.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas