На аукционе в поддержку российских добровольцев ВСУ будет представлен лот из Латвии

Форум Свободной России (ФСР) проводит аукцион в поддержку российских добровольцев ВСУ. Будет лот и из Латвии, сообщили RUS TVNET организаторы.
От Латвии в аукционе - один, но ценный лот. Это флаг Украины, подписанный бойцами ВСУ, проходящими лечение и реабилитацию сейчас в Риге. Международный аукцион пройдет 9 ноября. Организатором его выступил Форум Свободной России при поддержке регионального представительства Латвии. Он проводится в поддержку российских добровольцев ВСУ. Физически он состоятся в Вильнюсе, но участвовать можно из любой точки мира.
Среди других лотов предстоящего аукциона почтовые марки с автографами высших государственных лиц Украины - президента Владимира Зеленского и командующего ВСУ Валерия Залужного, военные реликвии, предоставленные самими добровольцами, произведения украинских и российских художников, которые последовательно поддерживают Вооруженные силы Украины. Особые лоты лично представит известный российский политик, глава ФСР и 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.
Цель аукциона - поддержать российских добровольцев, которые борются против российской армии на стороне Украины. Средства, вырученные от продажи лотов, будут направлены в пользу российских добровольческих соединений, воюющих в составе ВСУ, а также на нужды полка имени Кастуся Калиновского (Беларусь).
"ФСР прямо заявляет: в Украине идет не борьба между нациями, - отметил сооснователь Форума свободной России политик Иван Тютрин. - Мы видим глобальное противостояние цивилизованного мира с целым конгломератом диктатур. Они напали на свободный мир, а Украина стала первым полем боя. И очень важно, что нашлись россияне, которые выступили с оружием в руках на стороне цивилизации, свободы, мира и добра. И поддерживать их - правильно и морально".
"Для нас очень важно, что мы, российская оппозиция в Латвии, тоже можем принять участие в помощи ВСУ и российским добровольцам, - говорит сокоординатор отделения ФСР в Латвии Елена Глайзерман. - И мы очень благодарны раненым украинским воинам, которые видят в нас своих союзников и друзей. Уверены, что флаг Украины с подписями ее защитников послужит делу скорейшей победы Украины".
Подробнее о лотах аукциона - на странице мероприятия в Facebook. В кратчайшее время ФСР выложит отчет о полученных пожертвованиях и немного позднее - об их использовании.
Форум свободной России - платформа российской оппозиции, созданная в 2016 году в Вильнюсе российскими политиками Гарри Каспаровым и Иваном Тютриным. С момента своего основания Форум объединяет представителей российской общественности, которые выступают за "полный демонтаж путинской диктатуры", восстановление территориальной целостности Украины и освобождение всех оккупированных Россией территорий.
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