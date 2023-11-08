На аукционе в поддержку российских добровольцев ВСУ будет представлен лот из Латвии

От Латвии в аукционе - один, но ценный лот. Это флаг Украины, подписанный бойцами ВСУ, проходящими лечение и реабилитацию сейчас в Риге. Международный аукцион пройдет 9 ноября. Организатором его выступил Форум Свободной России при поддержке регионального представительства Латвии. Он проводится в поддержку российских добровольцев ВСУ. Физически он состоятся в Вильнюсе, но участвовать можно из любой точки мира.

Среди других лотов предстоящего аукциона почтовые марки с автографами высших государственных лиц Украины - президента Владимира Зеленского и командующего ВСУ Валерия Залужного, военные реликвии, предоставленные самими добровольцами, произведения украинских и российских художников, которые последовательно поддерживают Вооруженные силы Украины. Особые лоты лично представит известный российский политик, глава ФСР и 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

Цель аукциона - поддержать российских добровольцев, которые борются против российской армии на стороне Украины. Средства, вырученные от продажи лотов, будут направлены в пользу российских добровольческих соединений, воюющих в составе ВСУ, а также на нужды полка имени Кастуся Калиновского (Беларусь).