Житель Эстонии выиграл в лотерею более полумиллиона евро

Игрок из Эстонии стал единственным победителем в призовом уровне 5+0. Еще один победитель был в призовом уровне 5+1, где выигрыш в размере 997 621 евро достался польскому игроку. Джекпот Eurojackpot вчера не разыграли, поэтому прогнозируемый джекпот пятничного розыгрыша составит 21 миллион евро.

Последний раз выигрыш призового уровня 5+0 Eurojackpot выигрывали 25 июля, тогда было десять победителей и каждый получил по 98 661 евро. Один человек был из Эстонии: житель Харьюмаа купил тогда счастливый билет в интернете.

За первые девять месяцев этого года фирма Eesti Loto выплатила государству налог на азартные игры более 11 млн евро. За этот период Eesti Loto выплатила почти 30 млн евро выигрышей, в том числе почти 5,5 млн евро в моментальных лотерейных выигрышах и 1,9 млн в моментальных электронных лотерейных выигрышах.