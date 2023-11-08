Пьяного водителя, который в Саласпилсе сбил велосипедиста, приговорили к 10 годам тюрьмы

Суд также принял решение лишить водителя водительских прав на десять лет.

Такой же приговор просил вынести и государственный обвинитель в ходе судебных прений.

18 февраля этого года в Саласпилсе на улице Миера обвиняемый, управляя автомобилем BMW, не соблюдал скоростной режим. Максимальное ограничение скорости там составляет 50 км/ч, однако мужчина ехал со скоростью 71 км/ч.

Перед обгоном другого автомобиля обвиняемый не обеспечил безопасность движения и выехал на встречную полосу, где врезался в велосипед.

В результате трагической аварии водитель встречного велосипеда погиб.

Обвиняемый не сделал все возможное для оказания первой помощи пострадавшему, не вызвал скорую медицинскую помощь и покинул место происшествия.

В ходе досудебного расследования было установлено, что обвиняемый управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения 1,5 промилле.

Обвиняемый сможет обжаловать приговор в Рижском окружном суде.