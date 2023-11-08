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Фото ⟩ Против одного из участников организованного Гревцовой пикета начат административный процесс

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Пикет против ратификации Стамбульской конвенции
Пикет против ратификации Стамбульской конвенции Фото: Zane Bitere/LETA

В среду во время организованного депутатом Сейма Глорией Гревцовой пикета против Стамбульской конвенции один человек был призван к административной ответственности.

В среду у здания парламента собрались примерно 100 человек, чтобы вы азить свое возмущение по поводу намерения Латвии ратифицировать Стамбульскую конвенцию, сообщает агентство LETA.

На пикет партии "Apvienība Jaunlatvieši" пришли в основном люди среднего возраста. Они использовали различные средства для создания звука, в том числе свистки. Наиболее слышимыми среди присутствующих были лозунги "Нет Стамбульской конвенции". "Руки прочь от наших детей", "Хватит прятаться, выходите" и другие. Когда мимо пикета проходил депутат парламента, раздавались громкие осуждающие лозунги и свист.

Пикетчики пришли с плакатами, на которых было написано, например, "Против Стамбульской конвенции", "Стамбульской конвенции - нет", "Скажи нет экспериментам над детьми". Со стороны протестующих звучала и нецензурная лексика.

Среди протестующих звучало возмущение и по поводу других актуальных тем, и в то же время их внимание было привлечено к ситуации с Covid-19.

За мероприятием следили несколько экипажей полиции.

В один момент сотрудники полиции медленно пытались освободить тротуар вдоль здания Сейма, в результате чего возникла обостренная ситуация между протестующими и стражами порядка.

Один из пикетчиков был задержан и уведен в полицейский автомобиль. Это вызвало возмущение среди протестующих. Присутствующие отправились к машине полиции, где произошел острый обмен словами. Спустя какое-то время задержанного отпустили.

Как агентству LETA сообщили в Государственной полиции, в связи с нарушениями во время пикета к ответственности был привлечен один человек. Начат административный процесс в связи с сокрытием личности, а также административный процесс за неподчинение законным требованиям сотрудника полиции.

Когда пикет уже почти закончился и протестующие разошлись, на место пикета пришел глава МИД Кришьянис Кариньш, который снова мобилизовал протестующих, которые снова собрались в толпу и высказали осуждение бывшему премьер-министру.

Как сообщалось, Гревцова выражает обеспокоенность тем, что Стамбульская конвенция окажет влияние на систему образования в связи с упомянутой там концепцией социального гендера. Политик усматривает "уроки гендеризма", а также риски международных контролеров условий конвенции, которые могут повлиять на независимость Латвии.

Напомним, коалиция обязалась в этом году ратифицировать Стамбульскую конвенцию и конвенцию Европейского Совета о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.

Ожидается, что на этой неделе Сейм примет решение о вынесении законопроекта о ратификации конвенции на рассмотрение комиссий.

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