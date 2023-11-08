Фото ⟩ Против одного из участников организованного Гревцовой пикета начат административный процесс

В среду во время организованного депутатом Сейма Глорией Гревцовой пикета против Стамбульской конвенции один человек был призван к административной ответственности.
В среду у здания парламента собрались примерно 100 человек, чтобы вы азить свое возмущение по поводу намерения Латвии ратифицировать Стамбульскую конвенцию, сообщает агентство LETA.
На пикет партии "Apvienība Jaunlatvieši" пришли в основном люди среднего возраста. Они использовали различные средства для создания звука, в том числе свистки. Наиболее слышимыми среди присутствующих были лозунги "Нет Стамбульской конвенции". "Руки прочь от наших детей", "Хватит прятаться, выходите" и другие. Когда мимо пикета проходил депутат парламента, раздавались громкие осуждающие лозунги и свист.
Пикетчики пришли с плакатами, на которых было написано, например, "Против Стамбульской конвенции", "Стамбульской конвенции - нет", "Скажи нет экспериментам над детьми". Со стороны протестующих звучала и нецензурная лексика.
Среди протестующих звучало возмущение и по поводу других актуальных тем, и в то же время их внимание было привлечено к ситуации с Covid-19.
Interesanti cilvēki šodien pie Saeimas. Uzdod jautājumu. Apstājos, lai atbildētu. Pārtrauc, un izkliedz nākamo.... Turpinu... pārtrauc...Un tā visu laiku... Manas atbildes nav vajadzīgas... Protestētajiem viss ir skaidrs... ir vienkārši vēlme izkliegties no sirds... pic.twitter.com/mNlAztj7u1— Andrejs Judins (@AndrejsJudins) November 8, 2023
За мероприятием следили несколько экипажей полиции.
В один момент сотрудники полиции медленно пытались освободить тротуар вдоль здания Сейма, в результате чего возникла обостренная ситуация между протестующими и стражами порядка.
Один из пикетчиков был задержан и уведен в полицейский автомобиль. Это вызвало возмущение среди протестующих. Присутствующие отправились к машине полиции, где произошел острый обмен словами. Спустя какое-то время задержанного отпустили.
Как агентству LETA сообщили в Государственной полиции, в связи с нарушениями во время пикета к ответственности был привлечен один человек. Начат административный процесс в связи с сокрытием личности, а также административный процесс за неподчинение законным требованиям сотрудника полиции.
Когда пикет уже почти закончился и протестующие разошлись, на место пикета пришел глава МИД Кришьянис Кариньш, который снова мобилизовал протестующих, которые снова собрались в толпу и высказали осуждение бывшему премьер-министру.
Как сообщалось, Гревцова выражает обеспокоенность тем, что Стамбульская конвенция окажет влияние на систему образования в связи с упомянутой там концепцией социального гендера. Политик усматривает "уроки гендеризма", а также риски международных контролеров условий конвенции, которые могут повлиять на независимость Латвии.
Напомним, коалиция обязалась в этом году ратифицировать Стамбульскую конвенцию и конвенцию Европейского Совета о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.
Ожидается, что на этой неделе Сейм примет решение о вынесении законопроекта о ратификации конвенции на рассмотрение комиссий.
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