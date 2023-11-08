Фото ⟩ Против одного из участников организованного Гревцовой пикета начат административный процесс

За мероприятием следили несколько экипажей полиции.

В один момент сотрудники полиции медленно пытались освободить тротуар вдоль здания Сейма, в результате чего возникла обостренная ситуация между протестующими и стражами порядка.

Один из пикетчиков был задержан и уведен в полицейский автомобиль. Это вызвало возмущение среди протестующих. Присутствующие отправились к машине полиции, где произошел острый обмен словами. Спустя какое-то время задержанного отпустили.

Как агентству LETA сообщили в Государственной полиции, в связи с нарушениями во время пикета к ответственности был привлечен один человек. Начат административный процесс в связи с сокрытием личности, а также административный процесс за неподчинение законным требованиям сотрудника полиции.

Когда пикет уже почти закончился и протестующие разошлись, на место пикета пришел глава МИД Кришьянис Кариньш, который снова мобилизовал протестующих, которые снова собрались в толпу и высказали осуждение бывшему премьер-министру.

Как сообщалось, Гревцова выражает обеспокоенность тем, что Стамбульская конвенция окажет влияние на систему образования в связи с упомянутой там концепцией социального гендера. Политик усматривает "уроки гендеризма", а также риски международных контролеров условий конвенции, которые могут повлиять на независимость Латвии.

Напомним, коалиция обязалась в этом году ратифицировать Стамбульскую конвенцию и конвенцию Европейского Совета о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.

Ожидается, что на этой неделе Сейм примет решение о вынесении законопроекта о ратификации конвенции на рассмотрение комиссий.