В Вангажи внезапно скончались несколько мужчин. Жители обсуждают случаи смерти

В течение трех дней на улице Сигулдас в Вангажи скончались трое мужчин. Кроме того, в конце прошлого месяца умерли еще двое не достигших возраста 40 лет мужчин. Жители обеспокоены и пытаются понять, связаны ли эти смерти между собой, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
В воскресенье медикам в доме по улице Сигулдас, 4, не удалось спасти жизнь 41-летнего мужчины. По словам соседей, причину смерти до конца понять нельзя. Они слышали, что он подавился.
Его смерть опечалила жителей, которые указали, что он был очень вежливым и спокойным человеком.
В свою очередь, три дня назад в соседнем доме ранним утром было найдено тело другого мужчины. Соседи слышали, что причина его смерти могла быть связана с передозировкой наркотиками.
Мужчина в возрасте примерно 35 лет не был знаком соседям, однако они отметили, что он часто выглядел пьяным.
По словам жильца дома, в течение двух-трех недель на улице Сигулдас умерли четверо мужчин.
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