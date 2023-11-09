В Вангажи внезапно скончались несколько мужчин. Жители обсуждают случаи смерти

В воскресенье медикам в доме по улице Сигулдас, 4, не удалось спасти жизнь 41-летнего мужчины. По словам соседей, причину смерти до конца понять нельзя. Они слышали, что он подавился.

Его смерть опечалила жителей, которые указали, что он был очень вежливым и спокойным человеком.

В свою очередь, три дня назад в соседнем доме ранним утром было найдено тело другого мужчины. Соседи слышали, что причина его смерти могла быть связана с передозировкой наркотиками.

Мужчина в возрасте примерно 35 лет не был знаком соседям, однако они отметили, что он часто выглядел пьяным.

По словам жильца дома, в течение двух-трех недель на улице Сигулдас умерли четверо мужчин.

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