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Видео ⟩ В Марупе украли лодку стоимостью более 100 тыс. евро

rus.tvnet.lv
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В Марупе украли лодку стоимостью более 100 тыс. евро
В Марупе украли лодку стоимостью более 100 тыс. евро Фото: Ekrānuzņēmums no video

Любитель вейкбординга Оскар рассказывает, что в середине октября его лодка для вейкбординга стоимостью более 100 тысяч евро пропала из порта Valter Raga в Марупе, сообщает программа Bez Tabu.

Прицеп для лодки также пропал. Синяя лодка простояла в гавани не менее десяти лет, поэтому Оскар был потрясен, узнав, что она исчезла. Более того, ворам от нее никакой пользы, так как продать ее практически невозможно, а детали лодки слишком специфичны.

Воров зафиксировали камеры видеонаблюдения. После просмотра видео Оскар пришел к выводу, что они не профессионалы - им обоим удалось вытащить лодку только через несколько часов.

Государственная полиция расследует кражу, возбуждено уголовное дело. Оскар отмечает, что лодка не была застрахована.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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