Видео ⟩ В Марупе украли лодку стоимостью более 100 тыс. евро

Любитель вейкбординга Оскар рассказывает, что в середине октября его лодка для вейкбординга стоимостью более 100 тысяч евро пропала из порта Valter Raga в Марупе, сообщает программа Bez Tabu.
Прицеп для лодки также пропал. Синяя лодка простояла в гавани не менее десяти лет, поэтому Оскар был потрясен, узнав, что она исчезла. Более того, ворам от нее никакой пользы, так как продать ее практически невозможно, а детали лодки слишком специфичны.
Воров зафиксировали камеры видеонаблюдения. После просмотра видео Оскар пришел к выводу, что они не профессионалы - им обоим удалось вытащить лодку только через несколько часов.
Государственная полиция расследует кражу, возбуждено уголовное дело. Оскар отмечает, что лодка не была застрахована.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!