Видео ⟩ В Марупе украли лодку стоимостью более 100 тыс. евро

Прицеп для лодки также пропал. Синяя лодка простояла в гавани не менее десяти лет, поэтому Оскар был потрясен, узнав, что она исчезла. Более того, ворам от нее никакой пользы, так как продать ее практически невозможно, а детали лодки слишком специфичны.