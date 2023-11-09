Десятки тысяч палестинцев эвакуировались за сутки на юг Газы

Десятки тысяч человек воспользовались в среду, 8 ноября, гуманитарным коридором, чтобы покинуть северную часть сектора Газа. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. "По нашим наблюдениям, 50 тысяч человек переместились сегодня из северной части сектора в южный", - заявил Хагари. По его словам, коридор для беженцев открыт и 9 ноября.

"Люди эвакуируются, так как они поняли, что ХАМАС потерял контроль на севере и ситуация на юге безопаснее", - указал представитель ЦАХАЛ. В южной части сектора Газа находится зона, где люди могут получить медикаменты, воду и продовольствие.

КПП Рафах пропускает только гуманитарную помощь

Тем временем контрольно-пропускной пункт Рафах между Газой и Египтом, через который идет эвакуация иностранцев и раненых палестинцев, остается закрытым, сообщает агентство AFP со ссылкой на представителя террористической организации ХАМАС. По данным ХАМАС, Израиль не утвердил списки эвакуации раненых палестинцев.