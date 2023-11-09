16 декабря состоится концерт "Рождественская прелюдия Инессы Галанте" в Домском соборе

Каждый год это праздничное событие собирает полный зал, и организаторы концерта спешат сообщить, что билетов на него осталось уже совсем немного.

В этот вечер прозвучат композиции К. Глюка, Д. Каччини, С. Франка, Я. Витола; виртуозный пианист, лауреат престижных международных конкурсов Андрей Осокин исполнит произведения И. С. Баха и Ф. Шуберта. Самый впечатляющий по звучанию инструмент в Латвии - орган Домского собора - зрители услышат в непревзойденной игре и собственной импровизации всемирно известного композитора и органиста Айварса Калейса. Одним из самых долгожданных событий концерта станет выступление великой оперной дивы Инессы Галанте. В этот вечер прозвучат целых три вариации самой знаменитой молитвы - Ave Maria, а также другие произведения - как соло, так и в дуэте с выдающимся контратенором и исполнителем барочной музыки Сергем Егерсом. Неизменным будет и участие хора мальчиков Рижской первой музыкальной школы имени Язепа Медыня под руководством Романа Ванагса: трогательные рождественские песни Zvaniņš skan и Klusa nakts, svēta nakts дополнят неповторимую, волшебную ауру "Рождественской прелюдии".