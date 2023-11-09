16 декабря состоится концерт "Рождественская прелюдия Инессы Галанте" в Домском соборе

16 декабря в 19:00 в Рижском Домском соборе состоится одно из самых ожидаемых и любимых рижской публикой зимних музыкальных событий - концерт-подарок мировой оперной дивы Инессы Галанте "Рождественская прелюдия". Это событие, бесспорно, стало одной из самых светлых предновогодних традиций Латвии и визитной карточкой Риги.
"Как и все прошлые годы, зрители концерта смогут погрузиться в неповторимую атмосферу величественного убранства Домского собора, под сводами которого прозвучат любимые публикой и самые яркие классические музыкальные произведения мировых композиторов, наполняющие сердца и душу светлым и радостным рождественским настроением.
Каждый год это праздничное событие собирает полный зал, и организаторы концерта спешат сообщить, что билетов на него осталось уже совсем немного.
В этот вечер прозвучат композиции К. Глюка, Д. Каччини, С. Франка, Я. Витола; виртуозный пианист, лауреат престижных международных конкурсов Андрей Осокин исполнит произведения И. С. Баха и Ф. Шуберта. Самый впечатляющий по звучанию инструмент в Латвии - орган Домского собора - зрители услышат в непревзойденной игре и собственной импровизации всемирно известного композитора и органиста Айварса Калейса. Одним из самых долгожданных событий концерта станет выступление великой оперной дивы Инессы Галанте. В этот вечер прозвучат целых три вариации самой знаменитой молитвы - Ave Maria, а также другие произведения - как соло, так и в дуэте с выдающимся контратенором и исполнителем барочной музыки Сергем Егерсом. Неизменным будет и участие хора мальчиков Рижской первой музыкальной школы имени Язепа Медыня под руководством Романа Ванагса: трогательные рождественские песни Zvaniņš skan и Klusa nakts, svēta nakts дополнят неповторимую, волшебную ауру "Рождественской прелюдии".
Также в программе примут участие восходящие звезды, лауреаты 10-го, юбилейного конкурса "Таланты Инессы Галанте". Муза и председатель жюри конкурса Инесса Галанте приглашает всех желающих посетить его финал 26 ноября в Малом зале к/з "Дзинтари", который также является ярким концертом, где в исполнении молодых одаренных музыкантов звучат выдающиеся произведения мировых композиторов. Выступление в концерте "Рождественская прелюдия" на одной сцене с прославленными артистами является одной из весомых наград престижного конкурса.
В этот вечер Домский собор наполнится особым световым оформлением. Строгое готическое убранство сказочно преобразят динамичные световые инсталляции, гармонично вписанные в музыкальный контекст и создающие в зале незабываемую атмосферу.
"Рождественская прелюдия" Инессы Галанте - это, несомненно, одна из главных семейных предпраздничных традиций для всех любителей музыки нашего города. На этом концерте мы всегда ждем чуда, вдохновения и радости приближения самого великого праздника!" - сообщают организаторы.
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