Законопроект о ратификации Стамбульской конвенции передан в юридическую комиссию

Сейм передал на рассмотрение комиссиям законопроект, предусматривающий ратификацию в Латвии конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, или Стамбульской конвенции.
Ратификацию конвенции поддерживают только коалиционные фракции, оппозиция выступает против.
Президиум Сейма предложил передать законопроект комиссии по иностранным делам, однако в этой комиссии у коалиции нет большинства.
Депутат "Нового Единства" Эдмунд Юревиц предложил передать законопроект юридической комиссии, что вызвало дискуссии среди депутатов.
Председатель комиссии по иностранным делам, депутат оппозиционного Нацобъединения Рихард Колс задал вопрос, не является ли ратификация международных договоров исключительной компетенцией этой комиссии. По его мнению, любое международное соглашение и его ратификация являются компетенцией комиссии по иностранным делам как ответственной комиссии.
Спикер Сейма Дайга Миериня (Союз зеленых и крестьян), сославшись на разъяснение юридического бюро, ответила, что это выбор парламента.
Призывая не поддерживать дальнейшее рассмотрение конвенции, депутат "Объединенного списка" Линда Матисоне отметила, что поддерживающие ратификацию Стамбульской конвенции политики успокаивают общество тем, что ее спорные нормы можно будет нейтрализовать, приняв оговорки и декларации, однако 78-я статья Стамбульской конвенции запрещает делать оговорки и исключения составляют лишь отдельные статьи конвенции.
"Обещания политиков о добавлении оговорок и деклараций к Стамбульской конвенции с целью нейтрализации идеологически спорных статей являются либо признаком невежества и некомпетентности, либо умышленным введением в заблуждение", - заявила Матисоне.
Согласно планам правящей коалиции, конвенцию предполагается утвердить с оговоркой о том, что при ее реализации Латвия будет применять включенные в Конституцию ценности, принципы и нормы, особенно в отношении защиты прав человека, защиты и поддержки равноправия женщин и мужчин, брака, семьи, родителей и прав детей.
Министр благосостояния Улдис Аугулис (Союз зеленых и крестьян) подчеркнул, что включенный в конвенцию и фигурирующий в дискуссиях термин "социальный пол" не означает обязательного включения какого-либо иного понимания пола в систему права и образования Латвии и, безусловно, не обязывает иным способом интерпретировать нормы и ценности, установленные Конституцией.
Разработавшее проект закона Министерство благосостояния отмечает, что конвенция определяет всеобъемлющую и многогранную правовую базу для защиты женщин от всех форм насилия и для защиты женщин и мужчин от насилия в семье.
Конвенция требует от государств-членов разработки согласованной политики по борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, а от государственных органов - осуществления межведомственного сотрудничества с неправительственными организациями, гражданским обществом и средствами массовой информации.
Конвенция также требует привлечения всех компетентных государственных органов и служб для скоординированного решения проблемы насилия в отношении женщин и насилия в семье путем разработки правил, регулирующих сотрудничество. Также подчеркивается необходимость сбора статистических данных о случаях насилия в отношении женщин и насилия в семье.
Законопроект предусматривает, что Латвия сохранит право не применять часть 1-ю статьи 55-й конвенции к незначительным телесным повреждениям, подпадающим под действие статьи 35-й конвенции. Таким образом, Латвия сохранит право не применять условие, согласно которому расследование и преследование за физическое насилие не зависит только от заявления или жалобы жертвы в случаях, когда преступление было совершено полностью или частично на территории государства-члена конвенции, и что разбирательство может продолжаться даже в том случае, если жертва насилия отозвала свое заявление или жалобу.
Стамбульская конвенция в основном направлена на защиту женщин, поскольку охватывает виды насилия, от которых страдают только женщины (принудительный аборт, причинение увечий половым органам) или с которыми женщины сталкиваются гораздо чаще мужчин (сексуальное насилие и изнасилование, преследование, сексуальные домогательства, насилие в семье, принудительный брак, принудительная стерилизация), однако конвенция побуждает применять ее положения ко всем жертвам насилия в семье, в том числе к мужчинам и детям.
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