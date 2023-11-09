Законопроект о ратификации Стамбульской конвенции передан в юридическую комиссию

Согласно планам правящей коалиции, конвенцию предполагается утвердить с оговоркой о том, что при ее реализации Латвия будет применять включенные в Конституцию ценности, принципы и нормы, особенно в отношении защиты прав человека, защиты и поддержки равноправия женщин и мужчин, брака, семьи, родителей и прав детей.

Министр благосостояния Улдис Аугулис (Союз зеленых и крестьян) подчеркнул, что включенный в конвенцию и фигурирующий в дискуссиях термин "социальный пол" не означает обязательного включения какого-либо иного понимания пола в систему права и образования Латвии и, безусловно, не обязывает иным способом интерпретировать нормы и ценности, установленные Конституцией.

Разработавшее проект закона Министерство благосостояния отмечает, что конвенция определяет всеобъемлющую и многогранную правовую базу для защиты женщин от всех форм насилия и для защиты женщин и мужчин от насилия в семье.

Конвенция требует от государств-членов разработки согласованной политики по борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, а от государственных органов - осуществления межведомственного сотрудничества с неправительственными организациями, гражданским обществом и средствами массовой информации.

Конвенция также требует привлечения всех компетентных государственных органов и служб для скоординированного решения проблемы насилия в отношении женщин и насилия в семье путем разработки правил, регулирующих сотрудничество. Также подчеркивается необходимость сбора статистических данных о случаях насилия в отношении женщин и насилия в семье.

Законопроект предусматривает, что Латвия сохранит право не применять часть 1-ю статьи 55-й конвенции к незначительным телесным повреждениям, подпадающим под действие статьи 35-й конвенции. Таким образом, Латвия сохранит право не применять условие, согласно которому расследование и преследование за физическое насилие не зависит только от заявления или жалобы жертвы в случаях, когда преступление было совершено полностью или частично на территории государства-члена конвенции, и что разбирательство может продолжаться даже в том случае, если жертва насилия отозвала свое заявление или жалобу.

Стамбульская конвенция в основном направлена на защиту женщин, поскольку охватывает виды насилия, от которых страдают только женщины (принудительный аборт, причинение увечий половым органам) или с которыми женщины сталкиваются гораздо чаще мужчин (сексуальное насилие и изнасилование, преследование, сексуальные домогательства, насилие в семье, принудительный брак, принудительная стерилизация), однако конвенция побуждает применять ее положения ко всем жертвам насилия в семье, в том числе к мужчинам и детям.