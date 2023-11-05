"Вынесем сор из избы": Антонина Ненашева о последствиях ратификации Стамбульской конвенции

Депутат Сейма от партии "Прогрессивные" Антонина Ненашева в эфире программы "Кто вам платит?" подробно рассказала о том, как она видит ближайшее будущее в контексте ратификации Стамбульской конвенции.
Для начала этому процессу нужно пройти через политические препоны, что уже будет непросто, по мнению представительницы "Прогрессивных".
"Мы понимаем, насколько сложная у нас политическая обстановка. Но мы договорились с партнерами, и Стамбульская конвенция будет ратифицирована, можно сказать, без оговорок. Не считая декларации, но она только подтверждает, что конвенция сама по себе не противоречит Конституции, что и так было правдой. Псевдострах и псевдопаника не имеют под собой основы", - рассказала Ненашева.
Она даже предполагает совсем не конструктивные методы со стороны оппозиционных сил.
"Я надеюсь, что все будет сделано как можно быстрее. Но мы прекрасно понимаем, что оппозиция будет делать все, чтобы не ратифицировать конвенцию. И это будут не только демократические способы.
Мы прекрасно понимаем, что это будет и неконструктивная позиция, это будет и, возможно, попытка сорвать заседания и так далее.
Мы должны понимать, что тут, возможно, будет сложно найти какой-то рациональный общий язык с оппозицией, потому что они будут использовать это для своего пиара, мне кажется. Хотя мы прекрасно понимаем, что, когда Стамбульская конвенция будет принята и мы начнем работать над ее внедрением реально, ничего страшного не случится", - уверена Ненашева.
Депутат призывает не ждать скорых результатов. Более того, по ее мнению, в ближайшее время статистика домашнего насилия может даже вырасти.
"По поводу статистики насилия. Мы все должны четко понимать, что, как только начинается осознанная борьба с насилием в семье, это становится уже не делом семьи за закрытыми дверями.
И это та ситуация, в которой надо выносить сор из избы. Потому что когда у тебя сосед бьет жену, или детей, или еще что-то, то мы не имеем права оставаться в стороне.
Поэтому статистика, как правило, ухудшается, как только ты принимаешь первые меры, потому что мы начинаем узнавать наконец эти реальные цифры, которые, к сожалению, пугающие, о том, сколько страдает от насилия в семье", - предупреждает Ненашева.
Депутат признает, что сама по себе Стамбульская конвенция не станет палочкой-выручалочкой.
"Мы много раз говорили, что да, надо сказать честно, ратификация Стамбульской конвенции - это в первую очередь символический политический жест о том, что мы готовы с этой проблемой бороться, и мы уже знаем те реальные шаги, которые надо делать. Но до этого никто не мог договориться о том, что это реальная проблема, а придумывали разные отговорки", - говорит она.
Ненашева проговорила несколько реальных шагов, которые нужно будет сделать в ближайшем будущем.
"Реальные дела - это наша внутренняя система. Это конкретно финансирование системы. Это и условия работы, создающиеся на участках, в том числе полицейских; это и понимание того, что можно игнорировать, а что считается конфликтом. Это и кризисные центры. И многое другое", - уточняет депутат Сейма.
Она надеется, что противники конвенции после ее ратификации поймут, что бояться было нечего.
"Мне кажется, вокруг конвенции раздута какая-то необоснованная паника. Буквально через какое-то время все успокоится, потому что нечем будет больше пугать. Потому что я себе не могу представить, как можно будет через пару лет сказать, что смотрите - Стамбульская конвенция нам что-то сильно подпортила.
Я не думаю, что даже для оппозиции это станет популярным шагом. На это надежда.
И я думаю, что поэтому нам как можно быстрее нужно ее ратифицировать", - уверена Ненашева.
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