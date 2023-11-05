"Вынесем сор из избы": Антонина Ненашева о последствиях ратификации Стамбульской конвенции

Депутат призывает не ждать скорых результатов. Более того, по ее мнению, в ближайшее время статистика домашнего насилия может даже вырасти.

"По поводу статистики насилия. Мы все должны четко понимать, что, как только начинается осознанная борьба с насилием в семье, это становится уже не делом семьи за закрытыми дверями.

И это та ситуация, в которой надо выносить сор из избы. Потому что когда у тебя сосед бьет жену, или детей, или еще что-то, то мы не имеем права оставаться в стороне.

Поэтому статистика, как правило, ухудшается, как только ты принимаешь первые меры, потому что мы начинаем узнавать наконец эти реальные цифры, которые, к сожалению, пугающие, о том, сколько страдает от насилия в семье", - предупреждает Ненашева.

Депутат признает, что сама по себе Стамбульская конвенция не станет палочкой-выручалочкой.

"Мы много раз говорили, что да, надо сказать честно, ратификация Стамбульской конвенции - это в первую очередь символический политический жест о том, что мы готовы с этой проблемой бороться, и мы уже знаем те реальные шаги, которые надо делать. Но до этого никто не мог договориться о том, что это реальная проблема, а придумывали разные отговорки", - говорит она.

Ненашева проговорила несколько реальных шагов, которые нужно будет сделать в ближайшем будущем.