Латышка впервые в истории вошла в мировой топ самых влиятельных людей в индустрии мероприятий

В последнем индексе Eventex, который включает в себя самых влиятельных профессионалов event-индустрии мира за 2023 год, впервые в истории Латвии в топ-100 самых выдающихся личностей вошла и руководитель агентства Luka Инесе Лукашевска, которая также входит в число 50 самых влиятельных людей отрасли в Европе. Впервые в истории представитель латвийской event-индустрии вошел в число самых признанных экспертов.
В индекс Eventex входят профессионалы, которые оказали влияние на индустрию мероприятий благодаря своему творческому подходу, видению и инновационному потенциалу. В отличие от прошлого года список этого года также сегментирован по отраслям и регионам, что позволяет отметить территориальную значимость профессионалов отрасли и выявить 50 наиболее влиятельных людей в Азии, на Ближнем Востоке, в Австралии, Новой Зеландии, Европе, Великобритании, а также в США и Канаде.
В этом году 830 человек из 56 стран были номинированы в топ-100, получив в общей сложности 21 787 голосов. В список вошли не только всемирно известные бренды, такие как Google, Bayer и Philips, но и Лаура Шварц, бывшая ведущая CNN, BBC World News и руководитель администрации по организации мероприятий президента Клинтона.
Инесе Лукашевска подчеркивает, что попадание в топ прежде всего приносит стране огромное признание, поскольку иностранные участники и инвесторы смотрят на Латвию как на страну с потенциалом как с точки зрения человеческих ресурсов, так и с региональной точки зрения. В то же время она подчеркивает, что для того, чтобы быть замеченным в мире, недостаточно быть титаном, нужно уметь "прыгать без парашюта", смело рисковать даже 25-летней карьерой ради творческого начинания.
"Я всегда верила, что неважно, откуда ты родом. Неважно, из большой страны ты приехал или из ничего не значащего места. Неважно, из бедной ты семьи или из семьи, которая обеспечивает тебя всем необходимым. Чем больше трудностей, тем выше мотивация. Размер вашей мечты не определяется размером нации, которую вы представляете. Вызовы - это толчок. Идите, боритесь, спотыкайтесь и снова увидите свет. Создавайте то, во что вы верите. Поэтому мечтайте. Мечтайте по-крупному! Это единственное, что нельзя отнять, и именно благодаря этому история переписывается".
Эксперты отмечают, что выдвижение Инесе Лукашевской стало закономерным шагом с учетом достижений последних лет, ее работы в жюри мировых конкурсов и работы в качестве лектора, а также того, что последние четыре года подряд мероприятия, созданные ее агентством Luka, признаны лучшими в мире, в прошлом году она выиграла Гран-при Каннского фестиваля, а агентство, которым она управляет, входит в топ-20 лучших в мире.
Результаты голосования доступны здесь.
Об Eventex
Премия Eventex Awards была учреждена в 2009 году, чтобы отметить креативность, инновационный подход и эффективность в индустрии событий и креативного маркетинга. В настоящее время Eventex является самой престижной международной наградой в области мероприятий и маркетинга.
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