Латышка впервые в истории вошла в мировой топ самых влиятельных людей в индустрии мероприятий

"Я всегда верила, что неважно, откуда ты родом. Неважно, из большой страны ты приехал или из ничего не значащего места. Неважно, из бедной ты семьи или из семьи, которая обеспечивает тебя всем необходимым. Чем больше трудностей, тем выше мотивация. Размер вашей мечты не определяется размером нации, которую вы представляете. Вызовы - это толчок. Идите, боритесь, спотыкайтесь и снова увидите свет. Создавайте то, во что вы верите. Поэтому мечтайте. Мечтайте по-крупному! Это единственное, что нельзя отнять, и именно благодаря этому история переписывается".

Эксперты отмечают, что выдвижение Инесе Лукашевской стало закономерным шагом с учетом достижений последних лет, ее работы в жюри мировых конкурсов и работы в качестве лектора, а также того, что последние четыре года подряд мероприятия, созданные ее агентством Luka, признаны лучшими в мире, в прошлом году она выиграла Гран-при Каннского фестиваля, а агентство, которым она управляет, входит в топ-20 лучших в мире.

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Об Eventex

Премия Eventex Awards была учреждена в 2009 году, чтобы отметить креативность, инновационный подход и эффективность в индустрии событий и креативного маркетинга. В настоящее время Eventex является самой престижной международной наградой в области мероприятий и маркетинга.