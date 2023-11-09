Водители польских фур заблокировали границу с Украиной

Водители польских грузовиков перекрыли пункты пересечения границы в знак протеста, как считают водители, против недобросовестной конкуренции украинских компаний.

"На данный момент с обеих сторон заблокировано более 20 000 транспортных средств", -

в заявлении заверил украинский министр, отметив, что протест вредит народным хозяйствам двух стран.

Киев сообщил в четверг, что очереди на границе становятся длиннее.

"Движение [грузовиков] на украинско-польской границе с 6 ноября осложнено в трех направлениях", -

сказал представитель погранслужбы Украины по связям с прессой Андрей Демченко.

Возможность въезда в Украину ждут около 1700 грузовиков, свидетельствуют подсчеты Киева.

Пограничная служба Польши опубликовала на своем сайте прогнозы о времени ожидания на границе с Украиной.

Время ожидания грузовика у пограничного пункта Греббене составляет 150 часов, а у пограничного пункта Медыка - 55 часов.

Польские протестующие требуют восстановить режим разрешений на въезд в Евросоюз, который был отменен для украинских транспортных предприятий после полномасштабного вторжения России в Украину.