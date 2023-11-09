Водители польских фур заблокировали границу с Украиной

На границе Украины и Польши по обе стороны границы заблокировано более 20 000 транспортных средств, сообщил в четверг министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Протест польских водителей грузовиков продолжается четвертый день
Водители польских грузовиков перекрыли пункты пересечения границы в знак протеста, как считают водители, против недобросовестной конкуренции украинских компаний.
"На данный момент с обеих сторон заблокировано более 20 000 транспортных средств", -
в заявлении заверил украинский министр, отметив, что протест вредит народным хозяйствам двух стран.
Киев сообщил в четверг, что очереди на границе становятся длиннее.
"Движение [грузовиков] на украинско-польской границе с 6 ноября осложнено в трех направлениях", -
сказал представитель погранслужбы Украины по связям с прессой Андрей Демченко.
Возможность въезда в Украину ждут около 1700 грузовиков, свидетельствуют подсчеты Киева.
Пограничная служба Польши опубликовала на своем сайте прогнозы о времени ожидания на границе с Украиной.
Время ожидания грузовика у пограничного пункта Греббене составляет 150 часов, а у пограничного пункта Медыка - 55 часов.
Польские протестующие требуют восстановить режим разрешений на въезд в Евросоюз, который был отменен для украинских транспортных предприятий после полномасштабного вторжения России в Украину.
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