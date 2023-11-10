Звезды Давида на улицах Парижа: Франция нашла российский след. Что известно

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При чем тут может быть Россия

В среду французская прокуратура заявила, что к организации акции может быть причастна российская разведка. Правоохранительные органы при этом сообщили, что в нанесении граффити подозревают четырех человек (две семейные пары) из Молдовы.

На основе перехваченных телефонных разговоров французские следователи считают, что эти люди действовали на основе распоряжений, полученных от одного человека. «На этом этапе мы не исключаем, что [граффити] наносились по прямым распоряжениям человека, который живет за границей», — сказано в заявлении прокуратуры.

Как сообщает газета Le Monde, за обеими парами, которые рисовали граффити, следовал фотограф. Он не только фотографировал их «работу», но сразу размещал эти снимки в интернете. Согласно сведениям издания, фотографии затем распространяли аккаунты, связанные с сетью Doppelgänger.

Полиция сообщает, что одна из пар была арестована. Эти люди сообщили полицейским, что находились в Париже в отпуске, а наносить граффити их попросил неизвестный, который по-русски обратился к ним на улице и предложил за услуги небольшую сумму денег.

Сейчас первая семейная пара ожидает депортации, а вторая покинула Францию еще до того, как их могли задержать. Личность фотографа (или фотографов), который делал снимки, остается неизвестной.