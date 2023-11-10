Непроветриваемые помещения – угроза здоровью, сну и трудоспособности

Более 20 тысяч – именно такое количество вдохов и выдохов делает в среднем за день один человек. Поскольку мы проводим большую часть времени в помещении, качество воздуха в помещении оказывает существенное влияние на наше самочувствие, а также может способствовать долгосрочным проблемам со здоровьем. Аманда Озолиня, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, объясняет, каковы признаки того, что помещения недостаточно проветриваются и что можно сделать, чтобы улучшить качество воздуха в помещениях.
«В недостаточно проветриваемых помещениях не только ухудшается самочувствие, но и увеличивается риск заболеваний – размножаются бактерии, увеличивается концентрация вирусов и загрязнений. Влияние пыли на органы дыхания зависит от размера и химического состава ее частиц. Они могут способствовать отеку слизистой оболочки носа, аллергическим реакциям и оказывать негативное влияние на иммунную систему. Пребывание в загрязненной окружающей среде перегружает и повреждает защитные механизмы дыхательной системы, что может привести к различным заболеваниям – от острых заболеваний, таких как затруднение дыхания, воспаление легких, нарушения сердечно-сосудистой системы и астма, до хронических заболеваний, таких как как ухудшение функций легких, легочная недостаточность, хронический бронхит и рак легких», – говорит Аманда Озолиня, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka.
Первые симптомы, свидетельствующие о недостаточно высоком качестве воздуха
Накопившаяся пыль, наличие аллергенов, таких как пыльца растений или шерсть домашних животных, различные микроорганизмы и бактерии, вирусы, плесень – вот некоторые из элементов, которые могут создавать загрязнение воздуха в помещении. Кроме того, человек сам является одним из основных источников загрязнения, так как выдыхает углекислый газ (CO2). При длительном нахождении в помещении с недостаточно высоким качеством воздуха самочувствие может ухудшиться, и можно наблюдать один или несколько симптомов:
• ощущение, что тяжелее дышать, нехватка воздуха;
• утомляемость, слабость;
• снижение способности концентрироваться;
• головная боль;
• легкое чувство головокружения;
• аллергические реакции, чихание, кашель; воспаление глаз и дыхательных путей, сухость, раздражение глаз;
• повышенная сонливость и зевота;
• нарушения сна.
Каков оптимальный микроклимат в помещении?
У каждого человека свои индивидуальные ощущения по поводу окружающей среды, в которой он чувствует себя лучше всего, и они могут меняться как в течение дня, так и в зависимости от времени года и активности в этот момент. Рекомендуемые показатели микроклимата отображают, какие условия будут комфортны для большинства, поэтому их можно взять за образец, чтобы начать осознавать пригодность вашего помещения.
• 18–24 ºC – температура воздуха в помещениях,
• 40–60% – относительная влажность воздуха,
• До 1000 ppm – концентрация CO2 в помещениях,
• 25–34 м3/ч – цикл воздухообмена на человека (абсолютный минимум – 15 м3/ч).
Как правильно проветривать помещение?
«С осени начинается время вирусов и болезней. Регулярное проветривание необходимо не только для ограничения распространения инфекционных заболеваний, но и для улучшения трудоспособности, ведь в помещении с повышенным содержанием CO2 снижаются когнитивные способности, может возникнуть сонливость и головные боли. С другой стороны, заложенный нос может быть одним из показателей того, что воздух в помещении слишком сухой, из-за чего слизистая оболочка носа пересыхает. Поэтому и в отопительный сезон в профилактических целях можно использовать различные спреи, которые можно распылять в нос, для увлажнения слизистой оболочки носа. Сухой воздух также способствует отекам, чувству жжения в глазах и слезотечению», – объясняет Аманда Озолиня.
Фармацевт рекомендует:
• при проветривании помещений окна следует открывать полностью на короткое время, в идеале, если есть возможность делать это раз в час на 2–5 минут;
• если мы реже находимся в помещении, возможно, будет достаточно проветривать помещение один раз в день;
• открытие окон в «режиме проветривания» не работает, поскольку это приводит к большим потерям тепла и воздухообмен не происходит в необходимой степени;
• для лучшей тяги и проветривания помещения откройте окна и двери с разных сторон помещения;
• в теплый безветренный день можно взять на помощь вентилятор, ведь просто открыть окно может оказаться недостаточно;
• чем ниже наружная температура, тем быстрее будет меняться воздух;
• если дома есть вирусный больной, помещения необходимо регулярно проветривать.