Непроветриваемые помещения – угроза здоровью, сну и трудоспособности

У каждого человека свои индивидуальные ощущения по поводу окружающей среды, в которой он чувствует себя лучше всего, и они могут меняться как в течение дня, так и в зависимости от времени года и активности в этот момент. Рекомендуемые показатели микроклимата отображают, какие условия будут комфортны для большинства, поэтому их можно взять за образец, чтобы начать осознавать пригодность вашего помещения.

«С осени начинается время вирусов и болезней. Регулярное проветривание необходимо не только для ограничения распространения инфекционных заболеваний, но и для улучшения трудоспособности, ведь в помещении с повышенным содержанием CO2 снижаются когнитивные способности, может возникнуть сонливость и головные боли. С другой стороны, заложенный нос может быть одним из показателей того, что воздух в помещении слишком сухой, из-за чего слизистая оболочка носа пересыхает. Поэтому и в отопительный сезон в профилактических целях можно использовать различные спреи, которые можно распылять в нос, для увлажнения слизистой оболочки носа. Сухой воздух также способствует отекам, чувству жжения в глазах и слезотечению», – объясняет Аманда Озолиня.