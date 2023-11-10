В Риге определено 355 подходящих для бомбоубежищ мест

Некоторые из этих мест в хорошем состоянии, остальные нуждаются в восстановлении.

Также частично определен жилой фонд - многоквартирные дома, подвальные помещения которых могли бы стать безопасным убежищем в случае чрезвычайной ситуации.

По словам Озолы, приведение в порядок существующих бомбоубежищ потребует и финансирования, и времени, и политической воли.

"Хотелось бы привести в порядок существующую сеть убежищ и безопасных помещений в Риге таким образом, чтобы на первом шаге охватить 10% жителей Риги в ближайшие два-три года", - отметила Озола.

Бомбоубежища подразделяются на четыре категории безопасности. Если они планируются в приоритетном порядке для защиты от конвенциальной угрозы, то на их обустройство при поддержке правительства не потребуется десятилетий.

Озола пояснила, что анализируется опыт Украины и ведется работа над решением, которое в случае войны позволило бы обеспечить экстренные бомбоубежища для всех жителей Риги, создать систему и средства, позволяющие быстро, в течение нескольких дней, создать убежища во дворах, парках и других подходящих для этого местах.

По словам Озолы, на заседании комитета Рижской думы по безопасности и порядку планируется ознакомиться с информацией о результатах исследования мест для бомбоубежищ и планами на будущее по повышению безопасности рижан.

Следующее заседание комитета назначено на 22 ноября, когда будет представлен доклад управления гражданской обороны и оперативной информации Рижской думы о бомбоубежищах, сообщил агентству LETA Адиянс.