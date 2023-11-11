Израиль взял под контроль 11 форпостов ХАМАС в секторе Газа

Министерство здравоохранения Газы, контролируемое ХАМАС, утверждает, что в больнице находятся 2500 пациентов, а на ее территории укрываются 50-60 тысяч человек.

К утру 11 ноября израильские войска окружили больницу, а число людей, остающихся в ее здании и на территории комплекса, по некоторым источникам, уменьшилось до 15 тысяч человек.

Нападение ХАМАС на Израиль

Военная операция Израиля в секторе Газа началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.