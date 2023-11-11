Сб, 11.11.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Израиль взял под контроль 11 форпостов ХАМАС в секторе Газа

Deutsche Welle
,
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Израильские солдаты в Газе
Израильские солдаты в Газе Фото: Israeli Defense Forces/Handout/REUTERS

Армия обороны Израиля уничтожила несколько объектов ХАМАС в Газе, в том числе тоннель и оружейные склады. Эвакуированы пациенты и персонал больницы Аль-Шифа, где, по данным ЦАХАЛ, расположен командный пункт ХАМАС.

Израильские военнослужащие с начала наземной операции в секторе Газа взяли под контроль 11 передовых постов террористического движения ХАМАС, сообщает в субботу, 11 ноября, агентство dpa со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). В результате ударов, нанесенных минувшей ночью, израильская армия уничтожила несколько объектов ХАМАС, в том числе подземный тоннель, расположенный возле школы, и оружейный склад. За прошедшие сутки, по информации ЦАХАЛ, был также обезврежен автомобиль со взрывчаткой и уничтожены военные цели в лагере для беженцев Аль-Шати.

В ночь на 11 ноября палестинские террористы обстреляли южные районе Израиля. В нескольких городах близ границы с сектором Газа звучали сигналы воздушной тревоги.

ЦАХАЛ окружил больницу Аль-Шифа, где находится командный пункт ХАМАС

Вечером 10 ноября начались бои войск Израиля с террористами ХАМАС в районе крупнейшей больницы Газы - Аль-Шифа. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщилаоб эвакуации пациентов и персонала больницы в ходе приближения израильских военных к комплексу зданий, где, по их данным, располагается ключевой командный центр ХАМАС.

Министерство здравоохранения Газы, контролируемое ХАМАС, утверждает, что в больнице находятся 2500 пациентов, а на ее территории укрываются 50-60 тысяч человек.

К утру 11 ноября израильские войска окружили больницу, а число людей, остающихся в ее здании и на территории комплекса, по некоторым источникам, уменьшилось до 15 тысяч человек.

Нападение ХАМАС на Израиль

Военная операция Израиля в секторе Газа началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх