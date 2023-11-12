Обобщение ⟩ В Национальном парке Кемери идут поиски пропавшей Анны. Что известно до сих пор?

Прошло 11 дней с тех пор, как поступило сообщение об исчезновении Анны Янсоне и ее дочери Луизы. Сегодня, 12 ноября, в Национальном парке Кемери проводится масштабная поисковая операция.

Те, кто готов участвовать в поиске, перед приходом на место поиска должны установить на смартфон приложение Bezvests.lv и обеспечить себе непрерывный доступ в интернет.

Пока Анна Янсоне 1989 года рождения не найдена и поиски продолжаются.

Женщина была одета в серое полупальто, черные джинсовые брюки и черные ботинки.

Госполиция призывает откликнуться жителей, которые могли видеть женщину или располагают любой полезной информацией, которая могла бы помочь в ее поисках. Информировать полицию можно, позвонив по номеру 110.

Госполиция призывает откликнуться жителей с записями видеорегистраторов, которые в среду, 1 ноября, с 11:00 до 17:00 ехали по дороге P101 Калнциемс - Кудра. Разыскиваются записи с видеорегистраторов в машинах, которые в указанное время передвигались между населенным пунктом Калькис (Лиепайское шоссе, А9) и населенным пунктом Кудра (Вентспилсское шоссе, А10).