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Обобщение ⟩ В Национальном парке Кемери идут поиски пропавшей Анны. Что известно до сих пор?
Пропавшая без вести Анна Янсоне Фото: Valsts policija
rus.tvnet.lv
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Прошло 11 дней с тех пор, как поступило сообщение об исчезновении Анны Янсоне и ее дочери Луизы. Сегодня, 12 ноября, в Национальном парке Кемери проводится масштабная поисковая операция.

В поисковой операции задействованы Госполиция, организация Bezvēsts.lv и волонтеры.

Фото: поиски пропавшей Анны  в Национальном парке Кемери

Bezvēsts.lv подчеркивает, что территория поиска очень большая, поэтому необходимы дополнительные силы. 

Те, кто готов участвовать в поиске, перед приходом на место поиска должны установить на смартфон приложение Bezvests.lv и обеспечить себе непрерывный доступ в интернет.

Пока Анна Янсоне 1989 года рождения не найдена и поиски продолжаются.

Женщина была одета в серое полупальто, черные джинсовые брюки и черные ботинки.

Госполиция призывает откликнуться жителей, которые могли видеть женщину или располагают любой полезной информацией, которая могла бы помочь в ее поисках. Информировать полицию можно, позвонив по номеру 110.

Госполиция призывает откликнуться жителей с записями видеорегистраторов, которые в среду, 1 ноября, с 11:00 до 17:00 ехали по дороге P101 Калнциемс - Кудра. Разыскиваются записи с видеорегистраторов в машинах, которые в указанное время передвигались между населенным пунктом Калькис (Лиепайское шоссе, А9) и населенным пунктом Кудра (Вентспилсское шоссе, А10).

Bezvēsts.lv: обход территории осложнен

По территории Валгундской волости, где утром 2 ноября был обнаружен арендованный автомобиль с мертвым младенцем в нем, трудно пройти, рассказал передаче Degpunktā ведущий Bezvēsts.lv Александр Фаминский.

"Полиция дала нам участок, который надо обыскать. Мы разделили эту территорию на квадраты и постепенно обыскивали каждый этот участок. Территория тяжелая, трудно искать, болото - самая тяжелая за 14 лет территория для поиска. Неверно сделал шаг, и ты уже наполовину в болоте", - рассказал Фаминский.

Ранее совместно с Государственной пожарно-спасательной службой проверялись и водоемы.

Найден арендованный автомобиль

Получив заявление об исчезновении матери с ребенком, полиция немедленно начала их поиск.

В тот же день были проверены адреса, по которым могла находиться женщина с ребенком, обследованы окрестности. Полиция выяснила, что женщина с ребенком покинула свой дом утром 1 ноября на арендованном автомобиле.

2 ноября сотрудники полиции обнаружили арендованный автомобиль Toyota Corolla в лесном массиве в Валгундской волости. В салоне автомобиля находилось тело девочки.

В связи со смертью младенца начат уголовный процесс, и для установления причины смерти назначены экспертизы.

Policijas meklētā Anna Jansone
Policijas meklētā Anna Jansone Фото: Valsts policija

Женщина использовала два автомобиля

"Кто из полицейских не смог, нет, не захотел найти автомобиль Bolt??? Ну что угодно, но автомобиль Bolt???", - спрашивает о поисках пропавшей матери и умершего младенца Айварс Пасталниекс в соцсети Х (Twitter). Госполиция на возмущение журналиста дала ответ.

В своем ответе полиция отмечает, что поиски пропавшей без вести женщины и ребенка были начаты незамедлительно, как только поступила информация.

По информации, которая была установлена в первый день, женщина передвигалась в районе проживания, поэтому были проведены поисковые мероприятия в районе проживания.

Кроме того, в тот же день была запрошена информация от компании, занимающейся арендой машины. Информацию о возможном местонахождении машины полиция получила на следующий день, 2 ноября, утром, после чего и был обнаружен автомобиль.

Параллельно этому запрашивалась информация от сотового оператора, однако изначально, как отметил оператор, местонахождение телефона установить не удалось.

Стоит упомянуть и то, что женщина использовала два арендованных автомобиля. Поиск проводился различными методами, используя как технические ресурсы, так и человеческие ресурсы, и он не прекращался.

Использовали земессаргов, кинологов и добровольцев

С привлечением широких человеческих ресурсов и технических средств продолжаются поиски матери умершего младенца.

Полиция сообщает, что к поискам женщины подключились сотрудники Госполиции и Земессардзе, а также кинологи и волонтеры. Кроме того, в поисках задействованы дроны.

5 ноября была проведена масштабная поисковая миссия Анны Янсоне, в которой приняли участие как стражи порядка управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции с коллегами из Земгальского регионального управления Госполиции, так и 52-й батальон боевой поддержки Земессардзе и общественная организация Bezvēsts.lv, опубликовавшие снимки с места проведения поисков.

Фото: снимки Bezvēsts.lv из операции по поиску пропавшей Анны Янсоне

Отец умершего младенца ждет жену

Муж Анны Юрис объясняет, как можно поучаствовать в поисках женщины.

Юрис в своем аккаунте Х (ранее в Twitter) с момента исчезновения женщины активно сообщал о ходе поисков.

Помочь в поиске можно двумя способами - записаться в список ожидающих или неофициально ездить по округе, где полиция не разыскивает.

Хотя официальная поисковая группа не ждет людей без опыта, возможно, будет возможность к ней присоединиться.

Но не надо вмешиваться в работы официальной поисковой группы, хотя возможно искать альтернативные варианты поисков.

Bolt Drive прокомментировал причастность к поиску пропавшей Анны

Все общение между Госполицией и Bolt Drive состоялось 2 ноября.

В компании отметили, что полиции информация была предоставлена с середины ночи до раннего утра того же дня.

В компании отметили, что полиции информация была предоставлена с середины ночи до раннего утра того же дня.

В Bolt Drive пояснили, что первый запрос от Госполиции представитель Bolt Drive получил 2 ноября примерно в 3:00. Конкретный запрос касался возможных поездок такси.

Следующий уточняющий запрос от Госполиции представитель Болт-Drive получил в тот же день, в 8:00. Это было уже конкретно про автомобиль Bolt Drive.

Представители Bolt Drive отмечают, что информация и данные GPS о конкретном автомобиле были переданы незамедлительно.

В компании подчеркивают, что для оперативного круглосуточного общения с полицией у Bolt Drive есть свой специальный номер телефона. И в этом случае Госполиция им пользовалась.

Кроме того, представители компании заверяют, что детально рассмотрят эту ситуацию, чтобы осознать и создать еще более широкий и прямой механизм сотрудничества с ответственными учреждениями страны, где данные Bolt Drive при определенных условиях могут помочь в работе учреждений.

"Мы глубоко потрясены произошедшим и выражаем глубочайшие соболезнования близким", - отметили представители Bolt Drive.

Видео: сюжет Degpunktā

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